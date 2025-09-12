Presidente del PLN buscará volver a ser diputado por Cartago

El presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), Ricardo Sancho, buscará volver a ser diputado por la provincia de Cartago.



Así lo confirmó el jerarca este viernes, luego de inscribir su candidatura ante la agrupación, que decidirá esa y otras aspiraciones este sábado en su Asamblea Nacional.

“Acabo de inscribirme para el segundo lugar de Cartago, basado en gran medida en mi preocupación por el tema agrícola de la provincia, el nuevo hospital y el desarrollo de Cartago.



“No me he movido de aquí, siempre he sido cartaginés y nada me impide aspirar a la diputación”, aseveró Sancho.



Sancho aseguró que aunque no ha tenido oportunidad de “hacer campaña”, sí se ha acercado a algunos dirigentes en busca de apoyo, pero declinó a opinar sobre si su nombre entra o no entre los planes de la campaña del candidato Álvaro Ramos.

“Someteré mi nombre como puede hacer cualquier otra persona en la que, aspiro, sea una asamblea democrática, sin presiones, como debe ser.



“Yo por lo menos le hice saber al candadiato que eran mis aspiraciones, que desde la Asamblea puedo aportar un poco de experiencia y un poco de contención en democracia, con conocimiento de las reglas institucionales de cómo se maneja un Estado y creo que tengo la capacidad y experiencia para eso, tanto como exdiputado y como expresidente ejecutivo con una persona con formación sólida y una trayectoria intachable”, añadió.

Pero, ¿encaja su nombre en esa “nueva Liberación” que tanto defiende Ramos?

Sancho fue electo presidente del PLN en octubre de 2022 y es una figura de larga data en la agrupación verdiblanca.

Fue diputado por Cartago en el periodo 1998-2002 y expresidente ejecutivo del AyA.

Esos antecedentes lo alejan de las “caras nuevas” que prometió Álvaro Ramos en el lanzamiento de su campaña, aunque el abogado lo interpreta de otra forma.

“Yo soy parte de esa nueva Liberación, parte de quienes han impulsado esas reformas, de incluir nuevos sectores, de promover la paridad, de acercarnos más a los valores socialdemocratas, de la clase media…



“La renovación no está en el edadismo, está en las prácticas. La renovación tiene que ser una combinación, no se trata solo de una generación nueva, se trata de una transición ordenada hacia el cambio y eso también necesita experiencia, conocimiento. Sería un castigo para una persona como yo que me excluyan por mi edad, cuando esa nueva Liberación apunta más bien a trayectorias limpias e íntegras como la mía y de otros compañeros”, finalizó.

Liberación Nacional decidirá esa y otras candidaturas este sábado a partir de las 9 a. m.

