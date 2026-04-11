Presidente del PLN arremete contra anuncio de cambios en el partido

El presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), Ricardo Sancho, arremetió este viernes contra el anuncio de cambios en la gobernanza interna de la agrupación que estarán liderados por el excandidato presidencial Álvaro Ramos.

En un pronunciamiento enviado a los medios de comunicación, Sancho calificó como “inconveniente” hablar de cambios profundos en el partido en momentos donde se busca unir al partido tras la exclusión de figuras históricas durante la pasada campaña presidencial.

“Creo que don Álvaro Ramírez hace un mejor trabajo dedicándose a partir del 1.° de mayo a trabajar en la Asamblea Legislativa y don Álvaro Ramos a tratar de ayudar lo que ya el directorio político y el partido han venido decidiendo en materia de capacitación, en materia de consultas territoriales, en materia de reforma estatutaria.

“Me parece totalmente inconveniente que la gente de la campaña, que tuvo la oportunidad de una verdadera transformación que no ocurrió, ahora venga a tratar de promover cambios que no sabemos cuáles son y que solo división le pueden causar a nuestro partido”, aseveró Sancho.

El pronunciamiento de Sancho llega horas después de que Álvaro Ramírez confirmara a este medio que próximamente se anunciará ese proyecto interno que liderará Ramos tanto a nivel partidario como legislativo.

“El partido va a pasar por una serie de cambios en sus estructuras de gobernanza y, por supuesto, que nos interesa muchísimo que esas personas que lleguen a ocupar esos puestos sean afines a este proceso de renovación que Álvaro (Ramos) lidera.

“¿En qué posición va a estar Álvaro? Pues eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Sin embargo, lo cierto es que hoy él es el líder, está acompañando la fracción, está activo en eso y en unas pocas semanas vamos a dar a conocer el proyecto en el que va a estar trabajando de manera más permanente”, aseguró Ramírez.

El propio Ramos ya había dicho, meses atrás, que le parecía lógico que su liderazgo se ejerciera desde la presidencia del partido, un puesto que se someterá a votación en octubre próximo.

