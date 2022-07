Presidente de gira por Crucitas: “Vengo a comerme la bronca con ustedes”

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se reunió con los vecinos de la comunidad de Coopevega de Cutris, en San Carlos de Alajuela, para buscar soluciones ante la problemática de Crucitas.



El mandatario llegó al pueblo con una comitiva de diputados y ministros y se reunió con los líderes comunales y la nueva alcaldesa de San Carlos, Karol Salas, quien asumió el mando luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) destituyera al alcalde Alfredo Córdoba.

Video del medio regional: Villa Quesada TV



“Todos los diputados de Alajuela están aquí, realmente es una problemática que tiene solución, que puede solucionarse y que todos los otros Gobiernos simplemente han mirado para otro lado, este Gobierno quiere hacer una solución buena para el país y buena para esta gente.

Los vecinos le hicieron ver al Gobierno la problemática con la que viven a diario, reparación de caminos, reactivación económica, empleos y seguridad, en especial la extracción ilegal de oro por parte de nacionales y extranjeros, algunos de estos ingresan de manera ilegal al país.

“Vengo a comerme la bronca con ustedes, estamos acá para escuchar las necesidades y requerimientos.

“Los problemas están claros, no hay acceso, no hay internet, no hay conexión satelital, no hay caminos, no hay puente en varias partes, el agua está contaminada, la Seguridad Pública hecha un desastre, un desastre ambiental, Crucitas merece una respuesta lo más pronto posible”, concluyó el Presidente.