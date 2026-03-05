Presidente de Corte frena proyecto para quitar carros de uso discrecional a magistrados

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, presentó una consulta de constitucionalidad al expediente 21.015, que defiende la eliminación de los vehículos de uso discrecional para magistrados, ministros, presidentes ejecutivos y otros jerarcas de función pública.

Esa decisión frenó la discusión de la reforma que estaba lista para votarse en segundo debate la tarde de este miércoles en la Comisión Plena II.

La propuesta, que se discute desde 2018, permitiría el uso de estos vehículos discrecionales únicamente para los presidentes de los supremos poderes: Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo de Elecciones, Poder Judicial y la Presidencia de la República.

El resto de los jerarcas pasarían a tener carros de uso semidiscresional, que estarían sujetos a un horario de 8 horas diarias y deberán utilizar placas oficiales.

“La consulta advierte riesgos, previamente señalados, para la seguridad institucional y personal derivados de disposiciones que impondrían la identificación visible de los vehículos asignados a magistradas, magistrados y al Fiscal General de la República.

“Esta medida podría comprometer la integridad física de dichas autoridades, considerando la naturaleza sensible de las funciones que desempeñan. Además, señala la posible existencia de vicios sustanciales de procedimiento, particularmente la omisión de la consulta obligatoria a la Corte Suprema de Justicia luego de introducirse modificaciones relevantes al texto, así como eventuales afectaciones al principio de publicidad legislativa”, dijo el Poder Judicial en un comunicado de prensa.

Los diputados ironizaron sobre la celeridad con la actuó en esta materia el Poder Judicial y la discusión de fondo que evitó. ​

“El presidente de la Corte puso una consulta facultativa a este proyecto, ocurre poco que la Presidencia de la Corte utilice esta facultad, ciertamente puede, pero ocurre poco.

“Ojalá tuvieran una actitud así de proactiva en otras materias, desconozco el contenido de la consulta porque solo tenemos la notificación de que se presentó esa consulta para detener el proyecto para regular mejor el uso de los vehículos discresionales”, dijo Jonathan Acuña antes de señalar que, en esta discusión, el Poder Judicial se puso del lado del oficialismo, que también adversa la propuesta.

El liberacionista Francisco Nicolás, padre de Franggi Nicolás y quien presentó la propuesta en 2018 mientras era diputada, criticó que la propuesta ya tiene ocho años de estar en la corriente legislativa sin que haya podido aprobarse.

Curiosamente fue también una verdiblanca la única que defendió el actuar de la Corte.

“Estamos hablando de vehículos que pueden representar o no la vida de magistrados y de funcionarios que arriesgan sus vidas por el cumplimiento de sus funciones y que aquí, por un puritarismo absurdo, estamos cuestionando que tengan un vehículo de uso discrecional”, finalizó Dinorah Barquero.

Con la consulta, la comisión deberá esperar la resolución de la Sala IV para poder continuar con el trámite del expediente.