Presidente de CNE sobre aeropuerto de Liberia: “No me corresponde decir si me embarcaron”

El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, aseveró la mañana de este lunes que no le corresponde determinar si fue “embarcado” en el caso de supuesto favorecimientos en la rehabilitación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste.

Lo anterior a pesar de que, en su comparecencia ante la comisión especial de la Asamblea Legislativa sobre infraestructura, reconoció que no existía forma de verificar si dicho cantón había sufrido daños asociados a la tormenta tropical Bonnie un año después del paso de la misma (1.°-9 de julio de 2022), como se sostuvo en un decreto de ampliación de emergencia emitido el 29 de junio de 2023.

Por esa razón, explicó el jerarca, se tuvo que confiar en los informes emitidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), que pidieron se incluyeran supuestas afectaciones que vivió la terminal aérea como consecuencia del fenómeno meteorológico.

"No me corresponde a mí decir en este momento si me embarcaron o no me embarcaron. Le corresponde a la investigación que está haciendo el Ministerio Público", señaló Picado ante una consulta del diputado Antonio Ortega.