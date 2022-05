Presidente a Costa Rica: "Jamás usaré la excusa de que este país no puede gobernarse"

Minutos después de ser juramentado y recibir la banda presidencial, el desde hoy mandatario Rodrigo Chaves se dirigió a Costa Rica desde el seno del plenario legislativo.



“Con la solemnidad, gravedad y sentido de responsabilidad histórica que la época nos impone, me honra el recibir esta banda presidencial en tiempos de desafíos importantísimos, no solo para el futuro de nuestro país, sino para el destino mismo de la humanidad”, fueron las primeras Chaves como presidente.

En su disertación, subrayó las urgencias inmediatas que dijo debe atender el país bajo su mando, la primera de ellas la desconexión digital que evidenció la pandemia del COVID-19 en la educación costarricense.

Además, prometió nunca usar la ingobernabilidad como una excusa para alejarse del mandato del pueblo.

"Si pongo por delante el camino que me han trazado cada uno de los hombres y mujeres que votaron por mí, y también quienes no lo hicieron, jamás usaré la excusa de que este país no puede gobernarse, porque la orden del pueblo es que gobierne", afirmó.

Lea también Política Rodrigo Chaves asume como presidente número 49 de Costa Rica El economista recibió la banda presidencial de manos de Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa.

Habló de desigualdad, desempleo y pobreza, de la necesidad imperiosa de mejorar la imagen de la institucionalidad costarricense o de las largas listas de espera que la pandemia agravó y que calificó de “humillantes y angustiantes”.

“El pueblo costarricense al elegirme, puso en mis manos la responsabilidad de dirigir el destino patrio en los próximos cuatro años. Con reverencia y muchísima humildad les digo: tienen y tendrán en mí, durante todo este periodo, a un fiel mandatario”, aseguró.

Siga aquí el discurso en vivo: