Presidenta del PPSD sobre informe del TSE: "Estoy tranquila"

Por Yessenia Alvarado | 23 de agosto de 2022, 15:10 PM

La presidenta y fundadora del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Luz Mary Alpízar, dijo sentirse "tranquila" tras conocer un informe parcial que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) emitió por solicitud del Ministerio Público, en el que confirma que dos estructuras paralelas operaron en el financiamiento de la campaña del presidente Rodrigo Chaves.

“Quiero ser contundente en que yo me he apegado al derecho y a la transparencia, dando la información requerida al Tribunal Supremo de Elecciones. Estoy tranquila porque todo esto quedará muy claro cuando finalice este proceso de investigación.



“No he recibido notificación alguna, pero estoy muy clara en que la desacreditación que se quiere hacer contra nuestro partido en especial, es porque somos el único que se ha definido y ha dicho que nuestra misión es seguir con nuestro compromiso transformador de la política en Costa Rica; porque creemos fielmente que es el camino a seguir”, dijo la también diputada oficialista.



Ni el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ni su vicepresidente, Stephan Brunner, se han referido al caso; tampoco lo hizo el canciller Arnoldo André. Telenoticias intentó conseguir sus reacciones; sin embargo, no respondieron las llamadas ni los mensajes enviados.

El legislador Waldo Agüero aseguró que no se referiría al tema; mientras que su colega, Paola Nájera, dijo que se encontraba fuera de la Asamblea Legislativa.

Quienes sí atendieron consultas fueron los diputados de oposición, quienes urgieron sentar responsabilidades si la investigación demuestra hechos ilícitos.



“Son acusaciones muy serias y qué dicha que se están investigando, es lo correcto y lo que procede. La legislación es muy clara, el Código Electoral, en cuanto a lo que se permite y no se permite y si hubo violación de esas reglas, pues entonces que se llegue a las últimas consecuencias.

“La investigación debe avanzar, no podemos tomar medidas sobre sospechas (…) En el caso de los diputados, habrá que levantar la inmunidad si así lo solicita la Fiscalía”, dijo Eliécer Feinzaig, cabeza del Liberal Progresista.

Entre tanto, el Frente Amplio urgió a tomar una posición fuerte en torno a esta investigación e insistió en crear una comisión especial desde Cuesta de Moras.

“Esa investigación fue enviada a la Comisión de Ingreso y Gasto y ahí está durmiendo el sueño de los justos, ha sido muy poco el avance que se ha dado en términos de investigación y audiencias sobre este tema y creemos que, en esta nueva coyuntura, hay que volver a insistir sobre esa línea porque es inaceptable que en este país se haga negocio con campañas políticas”, dijo el diputado Ariel Robles.

