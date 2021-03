Presidencia del Congreso caldea los ánimos tras limpia de mociones a empleo público

La resolución de la presidencia de la Asamblea Legislativa sobre las 352 mociones de reiteración presentadas a la reforma al empleo público levantó un polvorín esta tarde en el Plenario Legislativo.



La decisión, tomada en cuestión de horas, dejó en 254 las mociones a discutir a partir del próximo lunes, luego de que 95 fueran acumuladas por conexidad o similitud y otras tres rechazadas por reiterar mociones que fueron previamente aprobadas.

El presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, explicó que el proceso se realizó apegado al reglamento legislativo y en un intento por agilizar la ardua discusión que se le viene al expediente 21.336.

Sin embargo, su resolución fue apelada en cuestión de minutos por los diputados Melvin Núñez, Marulin Azofeifa, Wálter Muñoz, Welmer Ramos y José María Villalta.

Villalta, Ramos y la también oficialista Paola Vega fueron los más contrariados con la decisión de la presidencia, especialmente por el rechazo reiterado que se le dio a la solicitud de los tres por un receso de dos horas para poder revisar, a detalla, la resolución.

“Esta resolución no estaba para verse hoy, el ver a fracciones tan tranquilas me confirma la tesis de que algunos ya tenían esta resolución de previo mientras otros no la conocíamos. Garanticen la transparencia del proceso, porque parece que hay un acuerdo entre algunos de los que muchos no estábamos enterados”, dijo Vega, cuyas mociones fueron todas agrupadas.