Presentan proyecto para que loterías de la JPS tengan publicidad

El Frente Amplio presentó un proyecto de ley para permitirle a la Junta de Protección Social (JPS) vender publicidad en sus loterías y demás productos.



La propuesta, que se tramita bajo el expediente 25.235, busca ampliar las fuentes de financiamiento de la JPS mediante la venta de espacios publicitarios en todos sus productos y plataformas, tanto físicos como digitales.



La idea, según el frenteamplista Jonathan Acuña, es aprovechar espacios que ya existen y que llegan a miles de personas con algo que hoy no puede hacerse, pues no está expresamente permitido por la ley.

“Esta omisión limita el potencial institucional de la Benemérita para diversificar sus fuentes de financiamiento”, señaló Acuña, proponente de la iniciativa.





Acuña insistió en que la Junta ya tiene canales de distribución y difusión establecidos, como los billetes de lotería, aplicación móvil, sitio web y otros medios masivos de gran visibilidad y alcance, lo que representa una gran oportunidad para generar ingresos mediante la inserción de “publicidad responsable”.

La propuesta establece, además, que un 75% de las ganancias generadas por publicidad deberá ir a financiar programas de asistencia social, capacitación y conformar reservas de contingencia destinadas a atender situaciones de emergencia o crisis de los vendedores de lotería.

El 25% restante será para organizaciones acreditadas que brinden apoyo a personas con demencias o enfermedades neurodegenerativas, incluyendo a quienes viven con Alzheimer. Esto porque el proyecto fue elaborado en conjunto con actores de la sociedad civil, el sindicato de Nacional de Vendedores de Lotería y de la Asociación Costarricense de Alzheimer y Otras Demencias Asociadas.