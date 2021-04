Precandidatos se oponen a una elección “a dedo” en Liberación Nacional

Cuatro de los cinco precandidatos de Liberación Nacional aseguraron estar en contra de la posibilidad de que sea la asamblea nacional del partido la que elija el candidato presidencial para las elecciones de 2022.



La posibilidad, aunque lejana, está siendo valorada en este momento por la cúpula del PLN en medio de la explosión de casos de COVID-19 en el país.

El directorio del partido y su tribunal interno electoral mantuvieron reuniones este jueves con los cinco precandidatos para “explorar opciones” y conocer sus puntos de vista en aras de consensuar el siguiente paso que dará la agrupación, una decisión que deberá estar tomada a inicios de mayo próximo pues la convención está pactada para el 6 de junio.

Lea también Política PLN enciende alarmas por su elección interna, PUSC mantiene todo para el 13 de junio Mientras la cúpula liberacionista decidirá en un máximo de 10 días qué pasará con su convención nacional, los socialcristianos aseguran que el proceso electoral es viable y seguro.

“Yo no vería razonable que una asamblea nacional sea la que escoja el candidato presidencial que además no se vería fortalecido con esa decisión. Me parece profundamente antidemocrática esa posibilidad en un partido que se caracteriza por la participación. La convención nacional es posible hacerla, estamos convencidos, pero no en este momento, eso está claro”, aseguró el diputado y aspirante Carlos Ricardo Benavides.

Su opinión es la misma que la de su compañero de bancada Roberto Thompson y la Rolando Araya y Claudio Alpízar, también aspirantes.

“La única forma legítima de elegir un candidato en un partido democrático como Liberación Nacional es a través de una convención, yo no estoy de acuerdo en ninguna otra opción que sea a través de esa convención y por eso planteé la necesidad de posponerla unas semanas”, dijo Thompson.

Araya y Alpízar, sin embargo, fueron más allá y dejaron claro que si la convención no se lleva a cabo renunciarán a la contienda y pedirían que se les devuelvan los ₡29 millones que pagaron para inscribirse.

Lea también Política Precandidato Erwen Masís pide al PUSC postergar su elección interna La solicitud del diputado llega poco después de que el presidente del partido adelantara que la fecha se mantiene.

“Yo no participaría del proceso y ese dinero tendrían que reembolsarlo, porque se nos dijo que ese dinero era para cubrir las papeletas, para la logística, incluso que había subido sustancialmente el costo por todas las restricciones sanitarias que tendría que tener esa convención nacional, entonces sí, pediría ese reembolso.

“Pero yo no veo ninguna razón para no llevar acabo esa convención en una fecha posterior, excepto los intereses particulares de algunos de escoger un candidato a dedo”, dijo Alpízar.

Araya, a su vez, afirmó que no aceptaría que “un dado cargado” sea el que elija el próximo candidato de Liberación Nacional y que, aunque no ha pensado en la posibilidad de tener que solicitar un reembolso, eso sería lo lógico si no hay convención.

“Yo apoyo la propuesta de posponer un mes como máximo esa elección interna, creo que en el ambiente que hay en este momento con una activación tan grande de la pandemia hay riesgo además de que la votación sea escasa y eso deslegitima el proceso democrático, pero nunca elegir a dedo”, aseveró.

Se intentó finalmente conocer la posición del también precandidato y expresidente José María Figueres; sin embargo, mediante su vocero de prensa confirmó que aún analiza cuál será su postura.

Incierto

Una semana después de la elección verdiblanca tendría lugar la del Partido Unidad Social Cristiana, el 13 de junio, cuando los diputados Erwen Masís y Pedro Muñoz, así como la exvicepresidenta Lineth Saborío, lucharán por la candidatura socialcristiana.

Masís presentó este jueves al PUSC una misiva donde insta al comité ejecutivo y el tribunal de elecciones internas a posponer también los comicios en aras de ser consecuentes con la situación sanitaria que enfrenta el país.

Lea también Nacional ¡Martillazo en la GAM para la otra semana! Estas nuevas medidas se aplicarán a partir del 3 de mayo.

“El compromiso de todos y todas es aportar en lo que nos sea posible para cuidarnos, evitar contagios y lograr aplanar la curva. La lucha contra el COVID-19 la damos todos, postergar la convención y las distritales enviaría el mensaje correcto de que el PUSC es un partido llamado a poner la vida y salud de las personas primero”, indicó Masis.

Muñoz, por su parte, se limitó a decir que será la cúpula del partido la que tome la decisión final y que él se limitará a aceptar ese acuerdo y seguir adelante con su campaña bajo esa línea.

Finalmente, Saborío indicó que ya se comunicó con el comité ejecutivo del partido y le externó la necesidad de tomar medidas pertinentes y se tomen decisiones con fundamentos científicos y apegados a la legalidad.