¿Por qué voy a asumir una responsabilidad que no tengo?, dice Méndez Mata sobre “Cochinilla”

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, aseguró ante los diputados que él no tiene ninguna responsabilidad sobre los hechos denunciados en el caso “Cochinilla” y que no es el jerarca del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) como para asumir culpa alguna.



La segunda parte del careo ante la comisión que investiga el sonado escándalo en obra pública, este jueves, apuntó directamente contra la figura del experimentado jerarca, sobre todo por su insistencia en que desconocía a detalles los hechos denunciados a lo interno del Conavi y su reiterada posición en que cualquier culpa suya, por acción u omisión, es nula.

“Si estuviera otra persona aquí uno diría se lo bailan, pero todos sabemos que a usted no: años en la función pública, habilidad política, conocimiento de las leyes que usted tiene que cumplir y conocimiento absoluto de la institución de la que usted está a cargo.

“Yo no puedo creer que usted me diga que todo lo ha sorprendido, que no conocía nada, que no tenía información de que personeros y lobistas de MECO entraban y salían como Pedro por su casa en el Conavi y en el MOPT”, dijo con indignación la hasta hace poco oficialista Paola Vega.

El pulso entre Vega y Méndez Mata fue el más airado de la sesión, con una discusión subida de tono que evidenció molestia en ambos extremos.

Lea también Política “Frente a lo que conocí, actué”, dice ministro Méndez Mata sobre caso “Cochinilla” El jerarca aseguró hoy, nuevamente, que la investigación judicial inició con una indicación suya de indagar sobre supuestos actos de corrupción dentro del Conavi.

Lo que se ve como mínimo aquí es una negligencia por parte del jerarca.

Para hacer una acusación yo tengo que tener indicios ciertos, claros, investigados sobre el cometimiento de algún acto irregular por parte de un funcionario o una empresa, y eso cuando lo tuve lo hice, y ahí está el caso de la carretera a San Carlos donde logramos determinar lo que supuestamente son responsabilidades y ahí sí fuimos con una acusación ante la Fiscalía.

Ustedes están planteando sospechas, y una cosa es tener sospechas y otra hacer acusaciones sobre sospechas. Hicimos lo que correspondía y por eso se le instruyó al ingeniero Mario Rodríguez buscar la participación del OIJ.

Usted viene aquí con una actitud de no asumir ninguna responsabilidad.

¿¡Por qué voy a tener que asumir una responsabilidad que no tengo!?

¡Porque usted es el ministro!

Eso es lo que usted quiere que yo conteste, pero esa no es la realidad y no es la verdad, si no le gusta que yo diga mi verdad lo siento mucho y si se disgusta lo siento mucho.

El que está disgustado es usted.

No tengo ningún disgusto, estoy muy cierto de mi actitud y mi rectitud.

Es un poco utópico pensar que una persona como Rodolfo Méndez Mata no haya tenido información de nada y no pueda actuar, porque además usted tiene el acompañamiento que no tiene ningún ministro por parte de Carlos Alvarado y usted lo sabe, usted es el hombre de confianza del Presidente, más que cualquier ministro y cualquier diputado de la fracción oficialista, sí que es extraño de creer.

¿Cuál es la obra nueva que usted le deja a este país, propia de su gestión?

Las obras hablan por sí mismas.

¿Pero cuál es la obra nueva aparte de lo heredado por el gobierno de Luis Guillermo Solís?

Las obras hablan por sí mismas.