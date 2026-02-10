¿Por qué Laura Fernández plantea vender el BCR y no el Banco Nacional?

La semana anterior, la presidenta electa, Laura Fernández, anunció que seguirá adelante con la propuesta para vender el conglomerado del Banco de Costa Rica (BCR). Esa decisión levantó críticas entre la oposición y también en la propia institución, que defendió su solidez y valía en el sistema financiero nacional.

Pero, ¿por qué Fernández y la actual administración insisten en el BCR y no en otras entidades como el Banco Nacional o el propio Instituto Nacional de Seguros (INS)?

“Porque ya tenemos un Banco Nacional que es mucho más grande en cartera, que puede asumir muchas de las tareas del BCR y que porque aquí el pueblo de Costa Rica me eligió a mí para tomar las decisiones que más le convengan al país, no para defender instituciones como fines en sí mismas”, respondió la futura mandataria en entrevista con el programa '7 Días'.

“¿De qué le sirve a un costarricense tener dos bancos públicos? ¿Le dan una tasa mejor cuando va al BCR que en un privado? ¿O le simplifica más los trámites el BCR o el Nacional frente a uno privado? ¿Verdad que no? El Estado tiene que funcionar para servir a la gente y si tenemos en este país la oportunidad de rescatar las pensiones de la Caja deshaciéndonos de un banco que es público...”, añadió.

La intención de Fernández es que esa venta permita capitalizar al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, el principal fondo de pensiones del país y cuyas reservas se prevé estén agotadas en los próximos 20 años. ​

Fernández defendió que interés es “rescatar las pensiones de la Caja” y evitar que la edad de pensión aumente, lo mismo que la contribución obrero-patronal.

“Es echar recursos frescos para que se levante y no tengamos que aportar más años a un régimen que ya sabemos que si no hacemos algo va a quebrar, eso va a ser un problema muy serio para el presupuesto nacional y las finanzas y ni qué decir los adultos mayores”, defendió.

Sobre las críticas del propio BCR, Fernández dijo que es falso que se vayan a despedir a sus trabajadores o dejar desprotegidos a sus clientes.

“El banco no se va a cerrar, lo que se hace es que se vende y lo empieza a operar el que lo adquiera a partir del proceso que se determine para su venta, pero los trabajadores, la gente que tiene cuentas ahí, todo va a seguir funcionando como operan funciones corporativas en miles de partes del mundo.

“No es vender el BCR por venderlo, es rescatar las pensiones de la Caja”, finalizó.

Liberación Nacional ya anunció que su futura fracción se opondrá a la propuesta, lo mismo que el Frente Amplio.

El excandidato presidencial, Álvaro Ramos, aseguró además que defenderá una propuesta para trasladar al IVM la administración del BCR, de manera que exista esa inyección de recursos sin vender el conglomerado.

