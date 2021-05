“Ponga las denuncias que usted considere”, dice ministro Salas a diputado Muñoz

El ministro de Salud, Daniel Salas, invitó al diputado del Partido Integración Nacional, Wálter Muñoz, a denunciar todas las anomalías que ha señalado en diferentes oportunidades acerca del proceso de vacunación contra el COVID-19.



El jerarca, con una mezcla de cansancio y molestia luego del careo con el legislador, le aseguró que era “triste” intentar explicar los cuestionamientos y que el legislador siguiera insistiendo en su mismo discurso.

Muñoz, quien durante semanas ha insistido en el mal manejo que ha hecho el ministro Salas y su cartera de la pandemia, pero sobre todo de la vacunación, aseguró que no se trata de ofender y que sus acusaciones no son a título a personal.

“Lo que me molestó es que usted no me dejaba responder, pero tiene todo el derecho a hacer todas sus preguntas, lo que sí es triste para uno porque uno trata de hacer una presentación lo más clara y elocuente, es que ahí está explicado mucho de lo que usted me pregunta y todavía se lo respondo y usted insiste como si no se lo hubiera explicado o no se lo estuviera respondiendo.