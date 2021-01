Politólogo Claudio Alpízar busca precandidatura en PLN

El politólogo y empresario Claudio Alpízar Otoya quiere ser presidente de la República y buscará participar de las elecciones internas del Partido Liberación Nacional, por realizarse a mediados de este año.

Alpízar aseguró que él es apenas parte de un grupo que tiene tiempo de estar buscando soluciones a los problemas nacionales.

"No se nos ocurrió ayer. Tenemos más de año y medio de estar trabajando en este proyecto. Somos más de 500 personas las que estamos trabajando en distintas áreas", dijo el politólogo durante una entrevista este martes en el programa 7 Días Radio (vea entrevista completa en el video adjunto).

Alpízar dijo que ya lleva muchos años como analista en medios de comunicación, pero cree que llegó el momento de aportar desde otro ámbito.

"Se a lo que voy... pero voy con la mejor disposición de participar y desarrollar un proyecto que recupere esa visión social demócrata que tuvimos los costarricenses en el desarrollo de nuestro país y de esa clase media y esa visión que nos permitió a todos nosotros creer en un Estado eficaz y eficiente y que de igual manera, se lo dice un emprendedor, también podíamos generar nuestras actividades privadas, lucrativas, económicas paralelas a un Estado que estaba velando para que todos tuviéramos un nivel de equidad", acotó.



En la entrevista Alpízar mencionó que, entre la gente que está trabajando como parte de ese proyecto, están "Roberto Matamoros, Manrique Chávez, William Rodríguez, el polítólogo Ocean Castillo, Leiner Vargas, Jimmy Hernández, que son economistas, Alberto Vázquez en medio ambiente... No quisiera seguir diciendo nombres porque me da pena que algunos de ellos no los pueda decir y se puedan sentir resentidos", dijo, al mismo tiempo que agregó que son más de 25 comisiones en distintos ámbitos.

Los elecciones internas de Liberación Nacional serán el 6 de junio. Nombres como Antonio Álvarez Desanti, excandidato presidencial, Fernando Zamora, exsecretario general del mismo partido, o el actual diputado Carlos Ricardo Benavides también han sonado como posibles precandidatos.