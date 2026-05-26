PLN rompe la tónica oficialista y consigue la presidencia de una comisión

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) rompió este martes la tónica oficialista y se hizo con la presidencia de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, el primer y único órgano que no controlará Pueblo Soberano.



Por unanimidad, los integrantes de la comisión eligieron a la verdiblanca Karen Alfaro para la presidencia, mientras que la secretaría estará a cargo del oficialista Osvaldo Artavia.



Donde sí no hubo sorpresas fue en Jurídicos y Sociales, que serán presididas por Marta Esquivel y Esmeralda Britton, respectivamente.



Las dos expresidentas ejecutivas también tendrán en la secretaría a figuras del oficialismo, como ha sucedido en el resto de los órganos ya instalados.