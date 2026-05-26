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PLN rompe la tónica oficialista y consigue la presidencia de una comisión

Este martes se instalaron los órganos de Jurídicos, Sociales y Agropecuarios.

Cortesía prensa Asamblea Legislativa
Cortesía prensa Asamblea Legislativa
Por Juan José Herrera 26 de mayo de 2026, 11:56 AM

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) rompió este martes la tónica oficialista y se hizo con la presidencia de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, el primer y único órgano que no controlará Pueblo Soberano.

Por unanimidad, los integrantes de la comisión eligieron a la verdiblanca Karen Alfaro para la presidencia, mientras que la secretaría estará a cargo del oficialista Osvaldo Artavia.

Donde sí no hubo sorpresas fue en Jurídicos y Sociales, que serán presididas por Marta Esquivel y Esmeralda Britton, respectivamente.

Las dos expresidentas ejecutivas también tendrán en la secretaría a figuras del oficialismo, como ha sucedido en el resto de los órganos ya instalados.

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