PLN rechaza plan para emitir eurobonos por $13.500 millones

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) anunció este martes su rechazo al plan del Gobierno para colocar $13.500 millones en bonos de deuda, popularmente conocidos como eurobonos.

La emisión, que se analiza en la Comisión de Asuntos Hacendarios bajo el expediente 25.363, necesita de al menos 38 votos para aprobarse, por lo que con la posición verdiblanca el oficialismo necesitaría, sí o sí, del respaldo del Frente Amplio.

"No vamos a permitir que el Gobierno siga endeudando al país sin controles ni metas claras. El monto solicitado es excesivo y Liberación Nacional no va a otorgar un cheque en blanco a esta administración", dijo la bancada liberacionista.

El PLN exige, a cambio de sus votos, que esa propuesta venga acompañada de compromisos concretos por parte del Poder Ejecutivo en temas como salud y seguridad.

Además, plantean que la cifra sea menor en vista del elevado y creciente endeudamiento del país.

"Continuar por la senda del endeudamiento externo plantea graves riesgos para las familias y las empresas. Se podrían seguir perdiendo empleos en sectores como la agroexportación, turismo y destruyendo fuentes de ingresos en las zonas más pobres del país.

“Cualquier posibilidad de diálogo sobre financiamiento internacional está condicionada a que el Gobierno ponga la cara frente a los problemas que realmente afectan a la gente”, añadió la fracción de manera conjunta.

Entre sus demandas para esa negociación está que el Ministerio de Hacienda reconozca públicamente el monto exacto de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la forma en que pagará esa histórica y desatendida obligación.

Además, se exige aumentar el presupuesto en seguridad y que el Gobierno dé garantías escritas de que no tocará ni un colón del presupuesto de los cuerpos policiales.

“Estamos en contra de aumentar la deuda más de lo necesario, y tampoco vemos bien aprobar un acuerdo sin metas claras y compromisos que la gente pueda conocer y verificar", finalizó la bancada.

La idea del Gobierno, que presentó este proyecto desde 2025 bajo la administración de Rodrigo Chaves, es permitir la emisión de esos $13.500 millones en nueve tractos, de manera que ese monto financie las obligaciones fiscales de la actual y la futura administración.