PLN presenta ante el TSE denuncia contra Pueblo Soberano por presunta publicidad engañosa

El Partido Liberación Nacional (PLN), mediante su secretario general, Miguel Guillén, presentó una denuncia formal ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en contra del Partido Pueblo Soberano por el uso de lo que consideran publicidad engañosa dirigida al electorado.



La presentación del recurso argumenta que varias vallas publicitarias difundidas por Pueblo Soberano contienen la imagen de la actual diputada Pilar Cisneros acompañada de la leyenda “diputada de honor”, una figura que no está contemplada en el marco jurídico costarricense.

Según los denunciantes, esto podría generar una percepción errónea sobre la investidura o candidatura de la persona mencionada.



Guillén indicó que la inclusión de este tipo de mensajes podría inducir a error entre quienes acuden a las urnas, al vincular la imagen de una figura pública con candidaturas que sí compiten actualmente. En su planteamiento ante el TSE, expresó que la maniobra podría sugerir relaciones formales e institucionales inexistentes en el contexto del proceso electoral.



De acuerdo con el dirigente del PLN, aunque la normativa electoral en Costa Rica no contempla censura previa para la propaganda, ello no justifica el uso de información que pueda considerarse inexacta o distorsionada con fines políticos.

"Se trata de una maniobra objetivamente capaz de confundir a las personas votantes, sugiriendo vínculos formales e institucionales que no existen dentro del proceso electoral.

“Aquí no estamos frente a una opinión política, sino ante hechos verificables que pueden vulnerar el derecho ciudadano a recibir información clara, veraz y transparente”, dijo Guillén.

La denuncia también solicita al TSE evaluar la legitimidad de la ubicación de las vallas colocadas por Pueblo Soberano, recordando lo dispuesto en el artículo 136 del Código Electoral, que regula la propaganda política y establece restricciones para su colocación en espacios públicos.

