PLN pide reforma constitucional para impedir que Chaves sea diputado

El secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, solicitó a la fracción legislativa verdiblanca presentar una reforma constitucional para impedir que el presidente de la República pueda optar por una diputación.



Lo hizo luego de que Rodrigo Chaves aceptara, entre risas, que podría valorar la opción de renunciar a su mandato para optar por una curul del Congreso.

El secretario aseguró que instruyó al diputado Óscar Izquierdo, jefe de la fracción liberacionista (la más grande del Congreso), para que “inicie de inmediato el estudio de una reforma constitucional para cerrar este vacío legal que permite la impunidad”.

La Constitución Política permite que cualquier ministro, diputado o jerarca, incluido el propio presidente, opte por un puesto de elección popular siempre y cuando renuncie a su cargo seis meses antes de los comicios.

Este jueves, en entrevista con el espacio Por tres razones, de la periodista Evelyn Fachler en Radio Columbia, el mandatario se refirió entre risas a esa posibilidad, una que en ningún momento negó.

“Yo no me veo nada más que en la lucha cotidiana. ¿Medito sobre el futuro? Sí, a veces, no he llegado a la conclusión definitiva. Ahí salió Claudio Alpízar todo preocupado, el rumor se está expandiendo más de que yo me voy a salir seis meses antes para ser diputado.