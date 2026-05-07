PLN pide a Yara Jiménez someter a votación informes de investigación contra Fabricio Alvarado

La fracción legislativa del Partido Liberación Nacional envió este miércoles una nota a la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, para pedirle que someta a votación, “a la mayor brevedad”, los informes de la investigación legislativa contra Fabricio Alvarado por presunto acoso sexual.

La misiva, firmada por los 17 legisladores verdiblancos, señala que el artículo 25 del Reglamento contra el Hostigamiento Sexual para diputados y diputadas establece que los procedimientos deben concluir con una resolución final, que en este caso requiere de una votación de mayoría por parte del Plenario.

Esa votación fue imposible de realizar el pasado 27 y 28 de abril, cuando la pasada Asamblea fue incapaz de conseguir el cuórum necesario para sesionar debido a las ausencias del oficialismo, Nueva República y otras diputaciones aliadas a ese bloque.

La actual fracción verdiblanca aseguró que esa ausencia de cuórum no constituye “razones suficientes ni válidas para omitir el conocimiento de los informes rendidos por la comisión especial que investigó el caso”.

Además, recordaron a Jiménez que, de no adoptarse una resolución final por parte de la Asamblea, este podría incurrir en un incumplimiento de sus deberes legales.

“El Estado costarricense tiene obligaciones internacionales y constitucionales en materia de violencia contra las mujeres, por lo que resulta indispensable garantizar procesos administrativos eficaces, oportunos y orientados a la reparación de las víctimas y al acceso a la justicia”, dijo la bancada.

La fracción manifestó su preocupación ante cualquier intento de “postergar, invisibilizar o encubrir hechos de esta naturaleza, al considerar que una omisión en la votación de este caso enviaría una señal sumamente grave al país”.

La comisión que analizó la denuncia presentada por la exdiputada Marulín Azofeifa contra Alvarado emitió tres informes finales: dos que recomiendan la sanción administrativa contra el ahora exdiputado y uno más que lo libra de responsabilidad.