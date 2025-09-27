PLN no renuncia y pone fecha a nuevo intento de asamblea en San Ramón

El Partido Liberación Nacional programó para inicios de octubre próximo la celebración de la asamblea cantonal en San Ramón, la gran piedra en el zapato de la agrupación verdiblanca de cara a la campaña electoral que está a punto de iniciar.

Después de casi 20 intentos fallidos por conseguir el cuórum necesario, el candidato verdiblanco, Álvaro Ramos, aseguró que ahora, con las papeletas a diputados definidas, esperan que haya “menos temas qué discutir” de cara a esa cita en el cantón alajuelense.

“Hay varios cambios importantes, el primero era la gran inquietud o incertidumbre que había alrededor de posibles diputaciones que representaran la provincia de Alajuela y bueno, eso ya está resuelto, ya se resolvió en la Asamblea Nacional entonces por ese lado, para efectos de esa asamblea cantonal, pues hay muchos menos temas que discutir.

“Ahora la discusión se centra en que necesitamos que los delegados de San Ramón nos apoyen como miembros de un partido, porque son miembros de este partido los que participan en esa asamblea, para se concluya esta extraña situación”, dijo Ramos.

El economista añadió que, a la espera de esa asamblea, el PLN ya está analizando lo resulto por el Tribunal Supremo de Elecciones, especialmente sobre los plazos o límites.

​“Para nosotros ha sido un poco extraño este tema de que hubiera fecha límite, en realidad no existe un concepto como una fecha límite, recuerde que la deuda política es una expectativa, no es un derecho adquirido por nadie, ningún partido tiene deuda política, lo que nos ocurre con lo de San Ramón es que genera una discusión legal alrededor del derecho a la liquidación de la deuda política, que no es lo mismo que el derecho a la deuda política, entonces en esa diferencia jurídica es precisamente que hemos ido explorando múltiples planes”, añadió.

Por ejemplo, el economista insistió en que el problema de no realizar la asamblea en San Ramón recaería en la imposibilidad de acceder al sistema financiero, no así, por ejemplo, la emisión de bonos de deuda.

“Para personas que desean comprar eventualmente bonos pues no tiene tanto peso la solución inmediata. En Costa Rica la legislación electoral, y en especial la vinculada al tema de deuda política, es muy compleja, no es tan blanco y negro como ‘usted no tiene asamblea de San Ramón, usted no tiene dinero’, así no es como funciona”, sentenció.