PLN logra realizar asamblea cantonal de San Ramón tras varios intentos fallidos

El Partido Liberación Nacional (PLN) realizó este sábado su asamblea cantonal en San Ramón, Alajujela, luego de múltiples intentos de convocatoria que no se habían podido concretar durante el proceso electoral en curso.



La nueva convocatoria se dio en medio de la separación de 45 asambleístas que, según indicó la agrupación, estaban obstaculizando el desarrollo del proceso interno.

Al respecto, el candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos, señaló previamente que dichas acciones constituían un “boicot” a la organización partidaria.



La agrupación confirmó que la Asamblea Cantonal se llevó a cabo con la participación de los asambleístas, quienes asistieron para cumplir con este proceso de organización interna, considerado clave de cara a los próximos retos políticos y electorales del partido.

“Hoy celebramos la decencia y la valentía de la gente buena de San Ramón. Derrotamos el miedo, las presiones y las amenazas contra delegadas y delegados que solo querían hacer las cosas bien. San Ramón, la tierra donde vio nacer a Liberación Nacional, volvió a marcar el camino: orden, respeto y transparencia”, dijo Ramos.

El aspirante presidencial añadió que “esta Asamblea demuestra que una Liberación renovada sí es posible. Una Liberación que no se deja intimidar, que actúa con serenidad y que pone por delante a Una Nueva Costa Rica. Hoy ganó la institucionalidad, ganó la democracia interna y ganó la responsabilidad con Costa Rica”.



Ramos reiteró además su compromiso con una campaña austera, transparente y responsable, e indicó que desde el inicio se definió una estrategia orientada a un proceso electoral más corto, eficiente y enfocado en las necesidades de las familias costarricenses.



Asimismo, aclaró que la situación relacionada con la Asamblea Cantonal de San Ramón no guarda relación con los procesos de financiamiento político, al señalar que la deuda electoral se define únicamente después de los resultados de febrero. También confirmó que el partido ya recibió parte de los recursos solicitados al sistema bancario y que se esperan nuevos desembolsos en los próximos días.



Por su parte, el presidente del Partido Liberación Nacional, Ricardo Sancho Chavarría, se refirió a la realización de la asamblea y afirmó: “Dejamos atrás una página grotesca de nuestra historia que distrajo mucho tiempo y energías. Adversarios metieron mano para obstaculizar esta asamblea y hoy ganó Liberación en su esencia revolucionaria”.