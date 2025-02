PLN lleva ante su Tribunal de Ética las declaraciones de Gilbert Jiménez

El Comité Ejecutivo Superior Nacional del Partido Liberación Nacional (PLN) acordó llevar ante el Tribunal de Ética y Disciplina las declaraciones realizadas por el precandidato Gilbert Jiménez en un medio de comunicación, así como un video publicado en sus redes sociales.

La decisión de los jerarcas verdiblancos se da porque aseguran que, en el video, Jiménez alude a presuntas irregularidades en procesos electorales internos de la agrupación política. Según consta en el oficio CEPLN-005, el PLN tuvo conocimiento del documento TEI-146-2025, en el cual se señalan declaraciones del precandidato.

A raíz de esto, el Comité Ejecutivo Superior decidió elevar el caso al Tribunal de Ética para que determine si el precandidato incurrió en alguna falta según los estatutos y el Código de Ética del PLN.

Como respuesta, Jiménez emitió un comunicado en el que niega haber insinuado fraude electoral en la próxima convención interna del partido y aclara que sus declaraciones hacían referencia a denuncias del pasado.

“No he hablado de fraude electoral”, enfatizó el precandidato, asegurando que sus comentarios aludían a casos de presuntas irregularidades ocurridas en elecciones internas de años anteriores.

"Me he referido a denuncias que surgieron en el pasado, como las que se presentaron durante las campañas de Walter Coto, José Miguel Corrales, Antonio Álvarez y José María Figueres.



"En esos casos, existieron reportes de irregularidades en algunos centros de votación en ciertos cantones, pero quiero enfatizar que esto no tiene relación alguna con el Tribunal Interno de Elecciones del PLN ni con los candidatos. Esos incidentes, como los ocurridos en Nicoya y Acosta, llegaron incluso algunos al Ministerio Público y son parte del contexto histórico que debemos considerar", cita el comunicado enviado por el diputado liberacionista.