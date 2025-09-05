PLN intentará este sábado celebrar su crucial asamblea en San Ramón

Este sábado a las 9 a. m., el Partido Liberación Nacional (PLN) intentará, una vez más, celebrar la crucial asamblea cantonal en San Ramón.

Ese acto, que ya suma casi 20 intentos, es fundamental para que la agrupación pueda acceder a la deuda política de cara a la campaña de 2026.

“Se están haciendo todos los acercamientos por parte del candidato y el equipo de campaña, el Comité Ejecutivo también está colaborando, conversando con los delegados y esperando que se pueda conformar el cuórum.

“Es un nuevo intento bajo otra metodología, otros actores que estamos trabajando para tratar de conseguir el cuórum necesario en la asamblea cantonal”, reconoció el presidente del PLN, Ricardo Sancho.

Esa nueva metodología pasa por la presencia de Ramos en la negociación con los dirigentes ramonenses, que se han negado a presentarse ante diferencias por la conformación de la nómina de diputados en Alajuela, específicamente con el segundo encabezamiento.

Sancho añadió que todavía no hay una posición ni optimista ni pesimista sobre lo que pueda suceder mañana, pero refirió a la campaña de Ramos para tener una posición más clara al respecto.

Este medio intentó conocer la versión del vocero en el tema, Miguel Guillén, sin embargo, a la hora de la publicación de esta nota no se ha tenido respuesta.