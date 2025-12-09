PLN enfrenta elecciones con menos de la mitad del presupuesto de 2022

El Partido Liberación Nacional (PLN) enfrenta la elección presidencial con menos de la mitad del presupuesto de hace cuatro años.

Así lo reconoció este martes el candidato presidencial verdiblanco, Álvaro Ramos, quien aceptó que esa situación responde a la falta de garantías que el partido ofrece en términos de deuda política, esto debido al pendiente de la asamblea en San Ramón.

“No sabría decirle en este momento (el monto total), pero es bastante menos que otras campañas. Nosotros vamos mucho más austeros esta vez, precisamente, por el tema de San Ramón, esa sí fue la afectación que causó la asamblea.

“El banco dijo: ‘Bueno, yo sí le puedo prestar, pero tiene que ser menos que otras veces, porque vamos a ir evaluando cómo le va con San Ramón'”, reconoció Ramos.

El economista aceptó que mantienen líneas de financiamiento con diferentes entidades financieras, siendo la principal el Banco BCT.

Dijo, además, que están echando mano al patrimonio del partido en vista de las limitaciones presupuestarias actuales.