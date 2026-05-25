PLN anuncia que votará en contra del proyecto de armonización

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) anunció este lunes que votará en contra del proyecto de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (23.414).

Eso significa que la bancada verdiblanca pondrá sus 17 votos en contra de la iniciativa del Poder Ejecutivo, lo que haría matemáticamente imposible que la propuesta consiga los 38 votos que necesita para aprobarse.

“Costa Rica necesita modernizar su sistema eléctrico. Eso no está en discusión. El país requiere más generación renovable, tarifas más competitivas, mayor eficiencia institucional, mejor planificación y herramientas reales para responder al crecimiento de la demanda eléctrica.

“Para ello se requiere una Ley Marco Reguladora del Sector Energético en Costa Rica, que el PLN está dispuesto a promover. Pero el expediente 23.414 no es la respuesta adecuada”, dijo la fracción.

Para sustentar su posición, la bancada aseguró que el proyecto “rompe el principio de solidaridad, al privilegiar la reducción de tarifas de los grandes consumidores eléctricos “a costillas de los hogares y las pequeñas empresas”.

Además, criticó que desmantela funciones esenciales del ICE y que no brinda herramientas suficientes a las cooperativas de electrificación rural y a las empresas públicas CNFL, JASEC y ESPH para aportar con mayor fuerza a la generación renovable”.

El directorio político del PLN ya había solicitado a la bancada no apoyar la propuesta, que se someterá a votación mañana martes.

También lo había hecho Ariel Robles, líder del Frente Amplio y cuya fracción también pondrá sus siete votos en contra, lo mismo que ya anunció Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana.

Con esas cuentas, es imposible que el proyecto alcance los 38 votos que necesita, pues el oficialismo solo tiene 31 curules.