Plenario consigue votos y aprueba proyecto para identificar a criminales mediante ADN

El Plenario Legislativo aprobó este jueves, en segundo y definitivo debate, el proyecto de ley para crear un banco de ADN de todos los privados de libertad que están hoy en el sistema penitenciario nacional.

Se trata del expediente 24.341, impulsado por el liberal Eli Feinzaig y que se enfrentaba al desafío de necesitar 38 votos para aprobarse, esto luego de que la Corte Plena determinara que el texto afecta el funcionamiento del Poder Judicial.

Al final, la iniciativa se aprobó con el voto afirmativo de 42 curules, incluidas las del oficialismo, algo que llamó la atención, pues Pilar Cisneros ya había anunciado el voto negativo durante el primer debate.

El texto, que ahora solo necesita la firma presidencial para convertirse en ley, establece que cuando un privado de libertad quiera acceder a un beneficio carcelario, deberá someterse a un registro completo de su información biométrica y un perfil de ADN como requisito indispensable para solicitarlo, de manera que las autoridades tengan información actualizada de todas estas personas.

Sin embargo, la Corte determinó que esto generará costos operativos en el Organismo de Investigación Judicial, que será el encargado de tomar esas muestras y además de administrar ese banco genético.