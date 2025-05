“Pista Oscura”: Chaves estaba furioso por adjudicación a MECO, dijo Amador a Fiscalía

El 5 de setiembre de 2024, el exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, se presentó a declarar al Ministerio Público en el caso que posteriormente se llamó “Pista Oscura”.

A él le fue decomisado su celular y otros artículos electrónicos como parte de la investigación que le sigue la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).

La incautación tuvo lugar el 13 de marzo de 2024 en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, cuando se disponía a abandonar el país en un “exilio voluntario”, luego de que el presidente Rodrigo Chaves lo acusara de, supuestamente, haber arreglado una licitación para beneficiar a la Constructora MECO con un contrato por $39,9 millones para la reparación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia.

En dicha declaración, el exjerarca negó haber tenido alguna participación en la adjudicación y en la emisión de informes que permitieron vincular —vía decreto— el deterioro de la zona de aterrizaje con la tormenta tropical Bonnie. En ambos casos, Amador señaló a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

A continuación, una transcripción de una parte de la declaración a la que Telenoticias tuvo acceso, sobre las conversaciones que el exministro tuvo con el mandatario (vea video adjunto).

"En diciembre de 2023, recibí una llamada del presidente Rodrigo Chaves. Era una llamada compartida en la que estaban Alejandro Picado (presidente ejecutivo de la Comisión de Emergencias) y Eduardo Mora (entonces asesor legal de Comisión de Emergencias y actual jefe de la Asesoría Jurídica de Casa Presidencial) y el Presidente preguntó: '¿A qué empresa se va a adjudicar?'. Yo le aclaro y le digo que no sé, porque es la Comisión de Emergencias la que hace las valoraciones y le puede contestar esa pregunta. Alejandro Picado le dijo que MECO era la empresa que estaba obteniendo el mayor puntaje en ese momento. También pregunta: '¿Con base en qué criterios se recomendaría a la empresa MECO?

"Luego, el Presidente reenvía un WhastApp, en el que dice que se está favoreciendo a MECO por el tema de la experiencia. Alguien se lo envió a él.

"Uno o dos días después, el Presidente hace otra llamada compartida. El Presidente estaba furioso diciendo que por qué se iba a adjudicar a MECO y no a Pedregal; y mi respuesta a esta segunda llamada, yo le dije que a mí no me competía recomendar y, eventualmente, adjudicar, que esto le correspondía a la Comisión de Emergencias. En esta llamada compartida también estuvo Alejandro Picado y Eduardo Mora, entonces el Presidente le dijo que hicieran una revisión exhaustiva para ver si había alguna forma de que no se adjudicara a MECO sino a Pedregal".