Pese a rechazo de Ramos, Johnny Araya arrasó en elección cantonal del PLN

Johnny Araya arrasó este sábado en la elección de la presidencia del Comité Cantonal de Liberación Nacional en San José.

Lo hizo a pesar del rechazo público del candidato presidencial verdiblanco, Álvaro Ramos, y poco después de que se conociera que irá a juicio junto a Celso Gamboa por el presunto delito de tráfico de influencias.

Araya obtuvo 49 votos contra 12 de David Garita, el otro interesado en el puesto.

El excalde añadió estar “confundido” por las declaraciones de Ramos días atrás, cuando aseguró que cualquier persona que estuviera del lado de Araya o apoyara una diputación suya, estaría abiertamente en contra de su candidatura hacia la presidencia de la República.

“Yo realmente estoy muy confundido y considero muy inoportuno las declaraciones del candidato con respecto a mi persona y también a la dirigencia del Cantón Central de San José. Confundido porque yo no estoy aspirando a ser diputado, no estoy activo en la campaña. Esta elección de hoy no se hará efectiva sino hasta dentro de dos o tres años, no me da ningún poder, ninguna cuota de poder, ninguna ventaja para participar en ningún proceso que tenga que ver con la campaña electoral”, insistió Araya.