Personas que cometan delitos con armas no podrán recibir arresto domiciliario

Las personas que cometan delitos utilizando armas de fuego, punzocortantes o contundentes no podrán someterse al beneficio de arresto domiciliario con monitoreo electrónico (tobillera).

Así lo decidió este lunes el Plenario Legislativo tras aprobar, en primer debate, el expediente 25.158, impulsado por Fabricio Alvarado de Nueva República.

La propuesta reintroduce una prohibición que ya existía hasta 2024, cuando esta misma Asamblea Legislativa aprobó la Ley para Regular el Beneficio del Arresto Domiciliario con Brazalete Electrónico (N.° 10517),

“En su redacción final se produjo un error material al suprimir de la norma la prohibición que históricamente había existido para los delitos cometidos utilizando armas de fuego.

“Esta omisión no respondió a un cambio de criterio de política criminal y su corrección resulta indispensable para restituir el estándar de protección y seguridad pública vigente antes de dicha reforma”, defendió Alvarado.

En su defensa, el legislador se acompañó de criterios técnicos de autoridades para respaldar la urgencia por reinstaurar esa prohibición como una forma de “proteger” a la ciudadanía de personas violentas.

Sin embargo, un grupo de diputados defendió el criterio del Departamento de Servicios Técnicos, que advirtió que un “arma contundente” es un término indeterminado y demasiado amplio, por lo que el proyecto podría estar vulnerando la constitucionalidad.

“Un arma contundente puede ser un libro, una pierda, un celular y esto no aplicaría solo en delitos graves, aplica en cualquier situación, tenemos que tener muy presente el tema de la proporcionalidad”, advirtió la frenteamplista Priscilla Vindas, quien propuso junto a otras legisladores cuatro mociones de reforma para modificar el texto, ninguna de las cuales se aprobó.

Hoy mismo se anunció que el texto se votará en segundo debate el próximo 7 de abril.