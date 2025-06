¿Persigue la DIS a legisladores? Esto fue lo que contestó exdirector ante pregunta directa de un diputado

Sin rodeos, un diputado oficialista le preguntó al exdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) si este entidad persigue o intimida a legisladores de la República.

La interrogante se la hizo Manuel Morales a Hans Sequeira, exjerarca de la DIS y actual asesor del director de esa misma institucion.

Todo ocurrió este miércoles en una comparecencia que tuvo Sequeira ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

Cuando le tocó el turno de preguntar a Morales, el diputado fue directo y el intercambio de preguntas y respuestas se notó tenso (ver video adjunto)

Manuel Morales: "Está dando declaraciones públicas frente a los diputados. ¿La DIS persigue diputados o allegados de sus diputados?".

Hans Sequeira: "Señor diputado, no sé a que se refiere".

Manuel Morales:"Sí o no, la pregunta es muy clara. ¿La DIS persigue diputados o allegados de sus diputados o intimida a diputados o allegados de sus diputados? Pero vuélvame a ver..."

Hans Sequeira: "No tengo porqué contestarle, yo no estoy convocado a eso".​

Manuel Morales: "Es mi espacio y puedo preguntar, pero vuélvame a ver, ¿La DIS persigue diputados o allegados de sus diputados o los intimida?"



Hans Sequeira:"No señor"

Manuel Morales: "¿Seguro? Está dando declaraciones públicas".

Hans Sequeira: "Totalmente señor"



Manuel Morales: "¿Seguro de eso?

Hans Sequeira: "Totalmente, señor".

Manuel Morales:"¿Totalmente qué? Responda sí o no".



Hans Sequeira: "No sé de qué se refiere".



Manuel Morales: "Listo. Gracias. Me queda clarísimo".

Hans Sequeira fue director de la DIS durante el primer año de la actual administración.

Este intercambio del miércoles ocurrió seis meses después de que varios diputados mostraran su preocupación ante las sospechas de que eran perseguidos.

Francisco Nicolás y Alejandro Pacheco señalaron, en diciembre anterior, sus sospechas en ese sentido y la diputada Johanna Obando denunció, un mes después, que notó "carros misteriosos" y contrató a personal para revisar si en su casa había micrófonos.