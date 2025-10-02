Penalistas arremeten contra nuevo intento del Congreso por reforma a prisión preventiva

La jueza Nuria Villalobos y el abogado penalista, Gerardo Huertas, arremetieron este jueves contra el nuevo intento de los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico por reformar las reglas de la prisión preventiva en Costa Rica.



Se trata del cuestionado expediente 23.986, que ya había sido votado en primer debate hace más de un año, pero que se cayó en la Sala IV, cuando los magistrados lo declararon inconstitucional.



Específicamente, la Sala cuestionó las causales de “peligro para la comunidad” y “actos de terrorismo relacionados directamente con la investigación”, que según los magistrados violentan los principios de presunción de inocencia, legalidad penal, razonabilidad y proporcionalidad.



Por eso, los legisladores acordaron devolver el texto a comisión para tratar de subsanar esos vicios, intento que se plasmó en un texto sustitutivo que ahora habla de peligros para un “grupo poblacional determinado vinculado directamente con los hechos”.

“Eso sigue siendo un concepto absolutamente ambiguo, genérico e impreciso, de igual forma que era el peligro para la comunidad. ¿Qué es un grupo poblacional determinado? ¿Un barrio, una casa, un cantón, una provincia? Puede ser del tamaño que queramos que sea y aunque se trató de definir, la redacción es igual de ambigua.



“Se sustituyó el término por un sinónimo y necesariamente va a llevar a los vicios de constitucionalidad que la Sala ya señaló. Esto es crónica de una muerte anunciada”, aseveró Huertas.

​Villalobos insistió en que los problemas de la reforma inician desde su nombre, cuando precisamente habla de una reforma para “garantizar” la prisión preventiva.

“Desde el nombre hay un problema cuando se habla de garantizar la prisión preventiva, haciéndola ver como obligatoria en delitos que atentan contra la seguridad ciudadana.



“Hay que recordar que la prisión preventiva tiene un carácter excepcional, que no es obligatoria y que requiere de un análisis de presupuestos muy específicos para poder imponerse. Con el nuevo texto estaríamos hablando de lo mismo que ya la Sala dijo que no se puede utilizar”, añadió Villalobos.

La otra novedad es que el texto propuesto añade como causal de prisión preventiva “cuando el imputado se haya valido de personas menores de edad en la comisión de hechos delictivos”.



Huertas insistió que, igual que en el peligro para un grupo determinado, esta causa no responde a fines de aseguramiento procesal.

“No busca mitigar un peligro de fuga de imputados o de obstaculización de prueba, que son los únicos fines válidos para las medidas cautelares. Lo que pretende es imponer prisión preventiva por la naturaleza de los hechos, eso equivale a un adelantamiento del castigo”, dijo.

El experto incluso adelantó que, en su análisis, el nuevo texto no solo mantiene los mismos vicios que ya advirtió la Sala Constitucional, sino que expone al país a una condena internacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



El texto continuará su análisis en la comisión.

