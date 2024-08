Pena de 50 años de cárcel por sicariato se propuso por error, reconoce diputada

La propuesta para introducir penas de hasta 50 años de prisión por sicariato en Costa Rica se incluyó "por error" en el proyecto de ley que plantearon los diputados Gloria Navas y Gilberth Jiménez el 30 de julio pasado.

Así lo reconoció 12 días más tarde la propia congresista independiente en una entrevista con Teletica.com, en la que se buscaba abordar la pertinencia de un castigo de magnitudes por ahora desconocidas en el sistema penal costarricense.

"No me lo va a creer, pero lo de las penas fue un error en mi oficina que incluyeron. Yo firmé ese proyecto y asumí que habían incluido las correcciones que yo le había hecho ese proyecto, entre ellas, que se quedara la pena tal y como estaba, de 20 a 35 años (de cárcel)", afirmó la parlamentaria.

Este medio buscó a la legisladora para tener sus impresiones respecto a la preocupación externada por la subdirectora de la Defensa Pública, Yendry Portuguez, por los castigos que prevé dicha iniciativa.

Fue hasta ese momento que planteó la aclaración.

"Yo le digo y lo reconozco públicamente, que fue un error de mi oficina porque yo no estaba de acuerdo. Incluso lo discutí así en la Comisión (de Seguridad y Narcotráfico), de que no estoy de acuerdo con que vaya de 35 a 50 años, porque no tiene ningún sentido tanta pena.

"Eso no va a resolver problemas y, por otro lado, en este tipo de delitos de crimen organizado, las penas pasan más de las de los 50 años, pero por la regla del concurso material se van sumando las penas que se ponen en cada uno de los delitos, pero se reduce una cantidad y tiene que llegar hasta los 50 años y ahí no podemos pasar", expuso.