Patronos envían a Gobierno nueva terna de representantes ante CCSS

El sector patronal eligió a sus tres representantes ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Se trata del médico Juri Navarro, así como de los abogados Eduardo Rodríguez y Reynaldo Matamoros, según confirmó la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) ante consulta de Teletica.com.

El primero ya formaba parte de la cúpula de la institución más importante del país. Es cirujano pediátrico y tiene 30 años de trayectoria tanto en medicina pública como privada.

Trabajó en el Hospital Nacional de Niños (HNN) entre 1995 y 2004. Posteriormente, laboró en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Rafael Ángel Calderón entre 2002 y 2006.

Posteriormente, fungió como director médico del Hospital CIMA entre 2008 y 2014, así como del Hospital La Católica entre 2015 y 2024.

Esta es la segunda terna que los empresarios remiten al Consejo de Gobierno para su juramentación. La misma surge de una asamblea de representantes celebrada el 6 de julio pasado.

La anterior lista la conformaban Navarro, Rodríguez y el también jurista Mario Alberto García.

Hasta ahora, la Unión de Cámaras no ha precisado las razones por las que las designaciones le fueron rechazadas; sin embargo, la exdiputada y representante sindical, Rocío Alfaro, dijo que, hasta donde tuvo conocimiento, la denegatoria se relacionaba con el incumplimiento de la paridad de género.