Partido ligado al sector agro se acerca a Álvaro Ramos para candidatura presidencial

El partido SUMA seduce al expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos, para convertirlo en su candidato presidencial de cara a las elecciones de 2026.



José Oviedo, vicepresidente de la recién constituida agrupación política, aseguró este viernes en entrevista con Teletica.com que están “muy cerca” de confirmar al economista como la cara de este nuevo grupo vinculado al sector agro costarricense.

“Estamos muy cerca, yo lo doy como un hecho. Creemos que con Álvaro podemos enderezar la situación del país.

“Yo, aparte de ser un dirigente campesino, siempre me he involucrado en la lucha social y ser un actor en el movimiento social, eso me hace ver en la figura de Álvaro Ramos como una figura para rescatar a Costa Rica, sobre todo la institucionalidad”, precisó Oviedo, reconocido dirigente del sector agrícola en los últimos años.

SUMA apenas se constituyó oficialmente el pasado 7 de marzo, pero según Oviedo, ya reúne apoyos de la Uccaep y sindicatos del sector Educación y la CCSS, lo mismo que todo el sector agro.

“Hemos iniciado la conformación de un partido con la idea de proponerle a Álvaro Ramos que sea el candidato de ese movimiento. Ya hicimos la asamblea constitutiva, ya fue aprobada por el Tribunal Supremo de Elecciones y ahora el paso que sigue son las cantonales, ahí estamos.

“Los que más nos hemos acercado son la Uccaep, que reúne a muchas cámaras, la gente de la Educación y desde luego muchos grupos de la Caja del Seguro Social”, añadió.

Oviedo precisó que SUMA no tiene, aún, ningún vínculo con la política tradicional y que de momento han manejado “un perfil muy bajo”. Sí reveló que la agrupación reúne a miembros del extinto Patria Nueva, que para 2014 intentó llevar a la presidencia a José Miguel Corrales.

¿Qué dice Ramos?

Consultado, Álvaro Ramos confirmó que “está trabajando” con SUMA pero que no sobre la base de una candidatura, sino como una colaboración en instancias de diálogo con sectores “sindicales, empresariales y productivos”.

“La candidatura es algo que no se define hasta en muchos meses, podría haber muchos cambios en mi situación personal o profesional.

“Yo sigo sin decir que estoy completamente en contra (de una candidatura), procuro ser siempre sincero en eso. Lo que sí tengo es una posición de apoyar la democracia, los problemas del país, para lo otro puedo decir que no era un proyecto de mi vida”, aseveró.

Ramos sí admitió que la política electoral “no lo seduce”, pero sí lo que puede lograr con ella.

“Desde el punto de vista de mi trayectoria han sido siempre puestos técnicos, de política pública, me ha apasionado el diseño y la ejecución de la política pública, entonces no es que me seduce la política electoral, eso lo veo lejos, pero si la tuviera que asumir sería como un vehículo para poder hacer buena política”, sentenció.

Álvaro Ramos estuvo al frente de la CCSS desde el inicio de la administración Chaves Robles y hasta el 17 de setiembre de 2022, día en que fue destituido por el mandatario debido a un desacuerdo sobre el aumento salarial de los funcionarios de la institución.