Paola Vega condiciona voto de empleo público a exclusión de universidades

La diputada del PAC, Paola Vega, aseguró que mientras no se excluya a las universidades públicas de la reforma al empleo público ella no votará el proyecto que su propio Gobierno ha señalado como esencial.



La legisladora arrancó la sesión de la Comisión de Gobierno y Administración con una línea férrea sobre esa defensa de la autonomía universitaria, que aseguró es vital para el desarrollo del país pero, sobre todo, legal.

Vega insistió en que mientras se mantengan las restricciones a las universidades el proyecto no pasará el examen de la Sala Constitucional, pues la injerencia del proyecto en temas como salarios o contratación vulneran lo expresado en la Constitución.

Lea también Política Presidente buscará alinear fracción del PAC con objetivos del Gobierno en empleo público Diputados oficialistas han expresado su voluntad, por ejemplo, de excluir a las universidades del proyecto, algo que no comparte el Ejecutivo.

También hizo alusión a la promesa que el presidente Carlos Alvarado le hizo a la fracción de Liberación Nacional el día de ayer, cuando se comprometió a buscar alinear a la bancada oficialista con los objetivos del Gobierno.

“¿Ahora es ser rebelde acatar y defender lo que dice la Constitución Política? Si es así me declaro rebelde o no alineada. Yo no pienso apoyar el proyecto hasta que todas estas inconstitucionalidades no sean resueltas”, dijo Vega.

“Para los que se preocupan yo estoy ´alineadísima´ con la Constitución Política y los principios de legalidad que marcan el ordenamiento jurídico costarricense”, ironizó.

Luis Fernando Chacón, jefe de fracción verdiblanco y quien ejerció como vocero de esa reunión de ayer, cuestionó la posición de Vega y la defensa que hace de privilegios que calificó de injustos y desmedidos.

Lea también Nacional Universidades piden exclusión de reforma a empleo público con propuesta incierta Conare firmó hoy una declaración conjunta donde se compromete a crear una comisión para elaborar, en un año, una propuesta de régimen de empleo universitario.

“Jamás fue el espíritu del constituyente que las instituciones del país se convirtieran en un fin en sí mismas. Eso es culpa de la corrupción, de funcionarios que dejaron de trabajar por el bien de todos los costarricenses.

“Las universidades son un privilegio que tenemos los costarricenses, pero no un privilegio para unos pocos. Esa autonomía que defiende la diputada Vega es la que tiene a oficiales de tránsito de la UCR ganando un ₡1.8 millones”, cuestionó.

Vega, que ya defendió sin éxito tres mociones en esa línea, dijo que tiene “muchas más en esa línea” y que apenas estaba calentando la discusión.

El independiente Dragos Dolanescu y el frenteamplista José María Villalta también presentaron mociones en defensa del Poder Judicial, que también se incluye dentro de la reforma.

“A ustedes no les molesta la imposición o las goyerías, les molesta no poder controlarlas, tienen un problema con la autonomía universitaria”, afirmó Villalta en referencia a Chacón y Liberación Nacional.

Siga aquí la discusión: