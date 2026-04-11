Padres protestan en Asamblea por suspensión de transporte a 270 estudiantes en Pérez Zeledón

Un grupo de padres de familia volvió a manifestarse en la Asamblea Legislativa por la supuesta suspensión del transporte a 270 estudiantes en Pérez Zeledón.

La empresa encargada de los autobuses asegura que el servicio sí se está brindando.

Padres del Colegio Técnico General Viejo, en Pérez Zeledón, llegaron hasta el Congreso para exigir soluciones. Denuncian que más de 270 estudiantes enfrentan problemas de traslado y que la situación se arrastra desde 2025.

Aseguran que existen deficiencias en el servicio y que, presuntamente, algunos estudiantes han tenido que pagar transporte privado, mientras otros no logran asistir a clases.

Sin embargo, la versión del transportista es distinta. El encargado legal de la empresa sostiene que los estudiantes sí están recibiendo el servicio de traslado.

La empresa asegura que las rutas se mantienen operativas y que se está cumpliendo con el transporte hacia el centro educativo.

El conflicto surge en medio de un intento de cambio de empresa, decisión que, según los padres, no ha sido respetada.

Por ahora, el caso sigue sin una solución clara. Mientras las posiciones se mantienen enfrentadas, los estudiantes continúan en medio del conflicto.