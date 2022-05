Óscar López a jueces: “Perdí la diputación por culpa de la Fiscalía”

El exdiputado, Óscar López, dijo este lunes durante el juicio que se sigue en su contra y de tres exlegisladores del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) que perdió las elecciones para llegar de nuevo al Congreso por culpa de la Fiscalía.



López insiste en su inocencia tras ser acusado de Peculado y Estafa. Así lo dijo durante una parte del debate en donde de nuevo hizo ver que no ha tenido acceso al expediente.

López, quien se defiende a sí mismo, dijo que es inocente de los delitos por los cuales fue acusado por la Fiscalía, estafa y peculado, tras el supuesto nombramiento de familiares y personas cercanas, quienes nunca se habrían presentado a trabajar y cobraron salarios.

“Ha sido mi lucha desde que empezó este proceso, pero claro, llego yo al Ministerio Público a solicitar estas copias y la fiscal lo que hizo fue pegarme una gritada, porque yo estoy usando mi discapacidad para defenderme, pero qué quieren que haga, que me quite mi discapacidad de encima”, acotó.

Por su parte, la Fiscalía indicó que se han hecho todas las adecuaciones para que López tenga acceso al expediente y que no debería utilizar su discapacidad como defensa.

“Han jugado con mi dignidad, yo perdí las elecciones en este país, hace pocas semanas porque la gente en Costa Rica le pasa ilustrando estas cosas y yo era candidato a diputado para estas elecciones y no pude quedar electo porque tengo que ir a la prensa a explicarle a la gente que yo no me he robado nada, que no he cometido peculado ni estafa, pero los votantes no me lo perdonaron gracias a ustedes señores del Ministerio Público y a ustedes señores de la Procuraduría”, agregó el político.