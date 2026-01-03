Óscar Arias cuestiona a EE. UU.: "Lamento que pretenda administrar a Venezuela"

El expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, lamentó que Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, no diera el poder a Edmundo González y Ana Corina Machado tras la captura de Nicolás Maduro.

Arias publicó un análisis en su perfil oficial de Facebook y, en él, señaló que lamentaba que los norteamericanos “pretendan administrar Venezuela”.

“Después de escuchar la conferencia de prensa del presidente Donald Trump lamento que, en vez de legitimar y empoderar a las autoridades legítimamente electas, el gobierno de los Estados Unidos pretenda administrar a Venezuela y sustituir a sus verdaderos gobernantes, quienes gozan de un demostrado apoyo popular: Edmundo González Urrutia y María Corina Machado”, comentó Arias.

Y agregó: “De igual manera, es para mí inaceptable que el gobierno de Washington pretenda robarse el petróleo de los venezolanos, quienes deben ser los únicos custodios de sus recursos naturales y de su futuro político”.

El exjerarca enfatizó que sigue de cerca y con atención lo ocurrido en Venezuela y recordó que el régimen de Maduro perdió las elecciones del 28 de julio del año 2024, lo que consideró como un “burdo fraude electoral contra la población venezolana para aferrarse en el poder”.

“Desde entonces ha gobernado contra la voluntad popular por medio de las armas y graves violaciones a los derechos humanos. El gobierno de Maduro para cualquier demócrata ha sido un gobierno de facto sin ninguna legitimidad electoral o constitucional”, añadió.

Sobre las acciones militares emprendidas este sábado por los Estados Unidos, Arias destacó que “deberían abrir una oportunidad para que el pueblo de Venezuela se libere de su dictadura corrupta y haga valer los resultados legítimos de las elecciones presidenciales de 2024”.

Otro aspecto que apuntó fue que no se respetó el derecho internacional ni la Carta de Naciones Unidas aunque reconoció que “es evidente que el Consejo de Seguridad jamás hubiese aprobado lo ocurrido en Venezuela el día de hoy”.