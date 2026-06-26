Oposición y oficialismo dan forma a acuerdo para reactivar minería a cielo abierto en Crucitas

La reunión de las diferentes jefaturas de fracción y el Poder Ejecutivo para atender la crisis en Crucitas permitió dar forma a un borrador de acuerdo que incluiría el respaldo a la explotación minera a cielo abierto a cambio de modificaciones sustantivas al proyecto de ley en discusión.

La intención es que el oficialismo apoye esos cambios de la oposición con la condición de que se retiren las miles de mociones que actualmente están presentadas contra el expediente 24.717.

“La idea es que el bloque opositor retire mociones y nosotros trabajar aquellas que son relevantes para ellos, pero también discutir el tema de tokenización como un proyecto aparte, discutir el cómo sancionar la minería ilegal y sobre todo ver cómo podemos mejorar la condición de vida de la gente de Crucitas”, reconoció el jefe de Pueblo Soberano, Nogui Acosta.

Esas propuestas adicionales precisamente nacen de la oposición: la tokenización es una idea del PLN, mientras que la declaratoria de la minería como crimen organizado es un esfuerzo del Frente Amplio.

“Hoy logramos avanzar en una ruta de trabajo que nos permita seguir por un camino para beneficio del pueblo de Costa Rica, un plan de acción. Logramos avanzar también en la calificación de la minería ilegal como lo que es: un crimen organizado.

“Logramos avanzar en el acuerdo de mejorar el proyecto de ley del Gobierno y logramos también avanzar en definir algunas propuestas que podríamos presentar para mejorar la seguridad y sanidad de la zona”, añadió la frenteamplista Sigrid Segura.

El Frente Amplio, sin embargo, no aclaró si efectivamente está dispuesto a retirar las más de 5 mil mociones que su pasada fracción presentó al expediente.

El acuerdo, según la oposición, es también el reconocimiento de que el oficialismo tiene los votos para aprobar ese texto a pesar de las quejas que ellos puedan tener, por lo que se trata de incluir otras visiones en un texto que, en algún momento, se aprobaría de cualquier forma.

“Logramos fijar una ruta en la que vamos a trabajar para mejorar el proyecto de explotación minera que para muchos de nosotros es doloroso, pero hay que ser realistas también con la situación que se está desarrollando ahí y que requiere atención rápida y tomando en cuenta también que el Gobierno tiene la mayoría para aprobarlo y, pues, entonces que se apruebe el mejor proyecto posible”, reconoció Abril Gordienko, del PUSC.

El acuerdo incluye nuevas reuniones en el futuro para afinar esos detalles.