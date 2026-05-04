Oposición reacciona al último informe de Chaves: “Bastante fantasía y pirotecnia”

Los jefes de las cuatro fracciones de oposición reaccionaron este lunes al último informe de labores de Rodrigo Chaves, que calificaron de “fantasía y pirotecnia” y del que cuestionaron su falta de autocrítica y logros cuantificables.

El mandatario saliente leyó hoy un escueto documento de 13 páginas, incluidos saludos y despedidas, que acompañó de videos sobre los que para él fueron sus grandes aciertos.

“No hubo ninguna sorpresa, era exactamente lo que se esperaba. El Presidente cierra su último informe como ha pasado los últimos cuatro años: culpabilizando a otras personas, inflando los datos, diciendo medias verdades, presenta datos sin comparar, dice que son los mejores sin que realmente lo sean. Es bastante fantasía y bastante pirotecnia”, acusó Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana.

En esa lista, Dobles cuestionó, por ejemplo, que se celebre la cantidad de viviendas de interés social que esta administración otorgó, cuando según sus datos fue una de las que menos ofreció en las últimas décadas.

“Poner un dato y decir que es el más grande apuesta a que la gente no necesariamente tiene los datos para poder comparar y darse cuenta de que lo que se está vendiendo realmente es que hubo una desmejora”, aseveró.

Álvaro Ramírez, cabeza de la bancada de Liberación Nacional, aseguró que el mensaje quedó debiendo en temas sensibles que no fueron mencionados.

“Hay temas que son muy importantes para los costarricenses, como las listas de espera de la CCSS; no hubo una sola mención a los temas de salud. En los temas de seguridad, el Presidente pinta una imagen distinta a la que se siente en la calle, los costarricenses tienen miedo porque ha aumentado la cantidad de homicidios como nunca antes en la historia. No hay una sola referencia a lo que sucede en el campo con el agro en Costa Rica.

“El discurso este del conflicto con las instituciones sigue siendo un problema muy importante, porque en materia de democracia, una sociedad como la costarricense resuelve los problemas dialogando y construyendo en conjunto con otros poderes y no simplemente tergiversando la realidad y socavando su credibilidad”, dijo Ramírez.

Por su parte, el frenteamplista José María Villalta insistió en que el discurso de este lunes copió la “parafernalia” de las conferencias de prensa de los miércoles en Casa Presidencial.

“El Presidente utiliza el recurso de poner muchas luces, videos, entrevistas para maquillar la falta de logros completos. Recurre a la forma para sustituir la falta de sustancia, entonces termina más que un informe presidencial, un acto de propaganda.

“Aprovechó para atacar a la oposición, a la Contraloría, al Poder Judicial, a diputados de oposición, pero no lo que debería ser un informe presidencial, que es hablar de logros concretos y analizar los retos del país a futuro. Este Gobierno todo lo hizo bien y lo que no hizo fue por culpa de los demás. Nunca había visto un informe presidencial así; incluso los expresidentes más ególatras reconocen algún error, hay algún grado de autocrítica; en este caso no, fue un show dirigido a los fanáticos del Gobierno”, subrayó.

Finalmente, la líder del PUSC, Abril Gordienko, lamentó que el discurso se concentrara en levantar la figura presidencial y no sus logros.

“Lo que vimos hoy fue una puesta en escena, una especie de show mediático donde predominó el video, un histrionismo fuerte de parte del Presidente, con una autoexaltación muy grande, una magnificación de sus logros, y no hubo autoexamen, no hubo autocrítica, no hubo visión de futuro, no hay prospección. Pareciera que ya Costa Rica es obra terminada, no hay nada que seguir haciendo ni seguir construyendo.