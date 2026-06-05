Oposición duda de gira a Crucitas: “Nos preocupa la hostilidad del Gobierno”

Las diferentes fracciones de oposición dijeron tener dudas sobre si asistir o no a la gira a Crucitas que organiza la presidenta Laura Fernández para el próximo 19 de junio.

Según esas bancadas, la “hostilidad del Gobierno” hacia la oposición y las recientes visitas a Casa Presidencial les hacen creer que el viaje podría ser una oportunidad del Ejecutivo para atacarlos.

“Nosotros estamos discutiendo en la fracción cuál es la mejor forma de atender la visita a Crucitas. Queremos ir a Crucitas, nos interesa mucho ir al lugar, pero para serles totalmente sinceros, más que la seguridad del lugar nos preocupa la hostilidad del Gobierno”, dijo Villalta.

Específicamente, los legisladores temen que el Ejecutivo aproveche la gira para posicionar un discurso ante la opinión pública en contra de la oposición.

“Yo también creo que lamentablemente hemos tenido dos referencias de invitación por parte del Ejecutivo en donde nos parece que, por actitudes que han tenido de faltas de respeto, hostilidad, malas formas, impiden que las cosas avancen como podrían avanzar, que los acuerdos se puedan dar más rápido a pesar de que hay absoluta voluntad de parte de muchísimos de nosotros”, aseveró Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana.

La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, propuso el jueves 18 de junio que el Plenario sesione por la mañana para darle espacio a los diputados que asistan a la gira de viajar durante la tarde, pues el recorrido por Crucitas iniciaría a las 3:30 a. m. el viernes.

Jiménez dijo además que el Ministerio de Seguridad Pública se encargaría de cuidar a los legisladores, por lo que no haría falta movilizar a agentes del Congreso.

