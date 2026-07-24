Oposición cuestiona efectividad de reducción de impuestos al tabaco

Diputados de oposición criticaron, este jueves, el proyecto de ley presentado por el gobierno que pretende reducir los impuestos al tabaco.

La legisladora, María Eugenia Román, del partido Frente Amplio, cuestionó que el proyecto cumpla su objetivo de reducir el contrabando.



"Está demostrado que esto no evita el contrabando. Las personas que se dedican a esta actividad ilegal lo seguirán haciendo porque no les interesa pagar impuestos", dijo.

Por su parte, Ángela Aguilar, del Partido Liberación Nacional (PLN), agregó que el impacto será en los programas sociales, por la reducción en la recaudación.

"Me preocupa bajar los impuestos porque motiva el consumo y los ingresos que se reciben por estos impuestos, un porcentaje va a programas sociales, lo que quiere decir que se tendría menos recursos", comentó.

El proyecto elimina el impuesto al Inder, y la base mínima impositiva. Es una de las 24 acciones anunciadas por el gobierno como parte del plan contra la evasión fiscal y el contrabando.



