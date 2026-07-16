Oficialismo propone investigar financiamiento de universidades públicas

La diputada del oficialista Pueblo Soberano (PPSO), Kattya Mora, en conjunto con sus compañeros de bancada, Stephan Brunner y Gonzalo Ramírez, presentaron este jueves una moción ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público para abrir una investigación sobre la administración y el uso del presupuesto destinado a las universidades públicas.

De acuerdo con el documento, la propuesta plantea investigar, por un plazo de hasta dos años, la administración, ejecución, control, fiscalización y transparencia de estos recursos, con especial atención en los provenientes del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES).

Entre los aspectos en donde se pretende poner énfasis están la representación, alimentación, actividades protocolarias, viáticos, viajes oficiales, cooperación internacional y capacitaciones.

Como parte de la justificación, los legisladores mencionan informaciones divulgadas recientemente por medios de comunicación sobre gastos efectuados por autoridades universitarias, particularmente de la Universidad de Costa Rica (UCR), en alimentación, restaurantes, actividades protocolarias y representación.

La propuesta se presenta, además, mientras se desarrolla el proceso de negociación del FEES correspondiente al 2027.

Según el texto, la investigación busca fortalecer la transparencia, eficiencia y rendición de cuentas sobre los recursos destinados a la educación superior estatal, sin que esto implique, según señalan los proponentes, una injerencia en la autonomía universitaria.

La moción solicita convocar en audiencia a los rectores de las cinco universidades públicas, así como a la presidencia del Consejo Nacional de Rectores (Conare), los auditores internos y directores financieros de las casas de enseñanza superior y la Contralora General de la República.



