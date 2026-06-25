Oficialismo anunciará “decisión definitiva” sobre magistrados suplentes el próximo jueves

La fracción del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) anunció que el próximo jueves dará a conocer una “decisión definitiva” sobre la elección de nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

En medio de la reunión de jefaturas de fracción, la tarde de este jueves, el vocero de la agrupación en el poder, Nogui Acosta, informó a las demás bancadas que ese día darán a conocer su postura “con total transparencia”.

“Lo vamos a hablar con nuestra fracción y la idea es que el próximo jueves ya resolviéramos qué vamos a hacer con esto y con total transparencia, no seguir en esta discusión en donde nos estamos alejando más”, aseveró.

Sus palabras llegaron luego de la acalorada discusión que generó la postura del oficialismo de mantener el bloqueo a ese expediente a pesar de que la Corte Plena anunció, semanas atrás, que mantendría intacta la nómina de 18 candidatos que envió al Congreso para elegir esas plazas vacantes.

“Hay que discutir si es una valoración de personas que tienen relación con los partidos anteriores o la necedad de la Corte de poder mandar a las mismas personas. “El problema es que, desde el punto de vista práctico, nos acusan de no haber querido votar; ellos también tienen responsabilidad de mandar a las mismas personas. Eso es algo que tenemos que conversar. A la Corte le toca poner de su parte para que esto funcione”, había dicho Acosta al inicio de la discusión.

Su postura generó airadas críticas de la oposición, que insiste en que el mandato constitucional de la Asamblea Legislativa es elegir de entre esos nombres para permitir la correcta operación del tribunal constitucional, que sigue acumulando pendientes ante la falta de magistrados.

“Don Nogui escogió la palabra necedad de la Corte de mandarnos a los mismos, a mí me parece responsabilidad porque son personas calificadas, que pasaron por el concurso y que sabemos que empezar un concurso nuevo es tardar más de un año, entonces esa es la decisión responsable para los ciudadanos”, dijo la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko.

La congresista de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, fue más allá y pidió transparencia sobre las verdaderas razones que, según ella, tiene Pueblo Soberano para no elegir esas plazas.

“El oficialismo no quiere que haya magistraturas suplentes, esa es la realidad. Por cuál razón creo que públicamente no la vamos a discutir, porque no tiene sentido que haya 18 personas de todos los perfiles y nos queda claro que ustedes van a encontrar la justificación para no votar, eso es evidente. No hay criterios reales”, dijo.

La presidenta del Congreso y oficialista, Yara Jiménez, anunció que será entonces el jueves que llegue esa “posición definitiva” al expediente, mientras que la oposición pidió espacios para que, antes de ese día, se puedan conocer y negociar detalles de esa solución.



