Oficialismo anuncia moción para pedir nueva lista de candidatos a magistrados suplentes

El jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano, Nogui Acosta, anunció este jueves que preparan una moción para pedirle a la Corte Suprema que presente una nueva lista de candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

Frente a las demás jefaturas, el exministro fue claro en que no apoyarán a ninguno de los 18 candidatos que hoy están en discusión y que tampoco abrirán ningún espacio para negociar la eventual elección de alguno de los nueve magistrados que hoy necesita ese tribunal.

“Ya tenemos un antecedente en los magistrados suplentes de la Sala III: ninguno alcanzó los 38 votos y se devolvió, ¿Por qué, si ya eso ocurrió, no puede volver a ocurrir?

“Si no hay acuerdo de parte de nuestra fracción para votar por ninguno de los candidatos, no lo vamos a hacer. Yo creo que estamos en este impase porque ustedes quieren nombrar y nosotros no. Ya lo anuncié, vamos a presentar una moción para devolverlos”, sentenció Acosta.

La oposición aseguró que esa moción no solo sería ilegal, sino además inconstitucional.

“Esa acción que propone el diputado Acosta nos pondría en un escenario de inconstitucionalidad, de actuación ilegal, de desviación de poder y abuso de competencias.

“Ustedes pueden hacer eso (presentar y votar la moción) como una vía de hecho, porque tienen los votos, pero me parece que tienen que revisarlo muy bien porque estarían incurriendo en una ilegalidad. Esta Asamblea no puede desconocer el procedimiento de la Constitución Política donde la elección de las magistraturas suplentes se basa en las ternas que envía el Poder Judicial”, cuestionó el frenteamplista Villalta.

La oposición insistió en que no procede el retiro de esa nómina y el rechazo del Congreso a cumplir con su deber, por lo que el tema podría quedar sujeto a una votación infinita.

La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, anunció de momento que sometería el expediente a una nueva ronda de votación el miércoles de la próxima semana.