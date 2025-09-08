Nuevo ‘hackeo’ en el Congreso: intentan estafar desde WhatsApp de Andrea Álvarez

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Andrea Álvarez, advirtió este lunes que su cuenta de WhatsApp fue hackeada y que ahora intentan estafar haciéndose pasar por ella.

Al parecer, están enviando mensajes a sus contactos ofreciendo vender dólares.

“El día de hoy me 'hackearon' mi celular y están pidiendo dinero en mi nombre, con un mensaje como el adjunto. Agradezco no responder porque pueden caer en una estafa.

“Lamento los inconvenientes que esto pueda provocar y estoy poniendo al tanto a las autoridades de lo sucedido”, expresó la diputada.

Se trata del tercer caso reportado por legisladores en los últimos meses, pues ya había sucedido de manera idéntica con la también liberacionista Katherine Moreira y el socialcristiano Carlos Andrés Robles. Mensaje que envían desde WhatsApp de Andrea Álvarez.

En el caso de Robles, este alertó que dos de sus contactos fueron estafados por más de 5 millones de colones.

