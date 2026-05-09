Nombramiento de Mónica Navarro en MINAE divide opiniones entre ambientalistas

El nombramiento de Mónica Navarro como nueva ministra de Ambiente y Energía divide opiniones entre los ambientalistas.

La nueva jerarca, que sustituirá en el cargo a Franz Tattenbach, tendrá entre sus múltiples retos el volver a tender puentes con organizaciones que no encontraron acuerdos con la saliente administración.

“Doña Mónica tiene la misión de reencauzar la política ambiental de este país, de volver a darle dientes a un MINAE que durante la administración anterior perdió todos sus dientes bajo el cargo de Franz Tattenbach.

“Tenemos la expectativa de que logre volver a motivar a los funcionarios públicos que están ahí, a que vuelvan a realizar su trabajo con convicción, con mística, con los recursos que requieren para poder hacerlo bien y resguardar nuestros recursos naturales”, aseguró Silvia Matamoros, secretaria de Apreflofas Costa Rica.

Matamoros recordó que, durante el mandato de Tattenbach, el MINAE se vio envuelto en escándalos como el caso “Comején” en Setena, las polémicas en el refugio Gandoca Manzanillo o la “completa inhabilidad del ministerio de poder atender la situación tan grave de Crucitas”.

“Esperamos que doña Mónica tenga esas habilidades que claramente al ministro Tattenbach le hicieron falta para poder devolverle a este país el liderazgo ambiental que tenía”, dijo.

Con más pesimismo reaccionó la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON), la cual dijo que el nombramiento de Navarro solo busca extender la política que ya inició el ministro saliente.

“La designación de Mónica Navarro del Valle como ministra de Ambiente es una señal de que la política iniciada por Franz Tattenbach continuará. La señora Mónica Navarro del Valle proviene del sector inmobiliario, razón por la cual no comprendemos por qué tiene que ser designada como ministra de Ambiente, ya que no tiene las calidades ni la expertise necesaria para trabajar en un puesto tan importante como este en un país que se aprecia por cuidar la naturaleza.

“Parece que es una señal para que todo continúe como la administración Chaves ha venido haciendo las cosas, es decir, erosionando y poniendo en peligro nuestro patrimonio forestal del Estado, subastando a mejor postor nuestras riquezas naturales, propiciando el descontrol y erosión de las legislaciones ambientales, empujando una devastación de la que inclusive son víctimas las áreas silvestres protegidas, como lo vimos en el caso de Gandoca Manzanillo”, aseveró Henry Picado Cerdas, vocero de la FECON.



Katherine Arroyo Arce, directora ejecutiva de Fundación MarViva, calificó la designación de la nueva jerarca como una oportunidad de avanzar en una gestión ambiental más sólida, especialmente en la protección del océano y los ecosistemas y territorios costeros.

“Valoramos su experiencia y esperamos que su liderazgo fortaleza la coordinación interinstitucional y el trabajo colaborativo en favor de la conservación y el desarrollo sostenible del país.

“A la institucionalidad ambiental, le reiteramos nuestra disposición para colaborar y apoyar técnicamente para que estos próximos años representen avances positivos para los mares de Costa Rica”, aseveró.





Confiamos en que su experiencia fortalecerá la coordinación institucional y el trabajo colaborativo, fundamentales para la conservación y el desarrollo sostenible del país. Este es un momento clave para la institucionalidad ambiental.



Fundación Marviva reafirma su compromiso de brindar apoyo técnico para asegurar que los próximos años marquen un avance significativo en la protección de los mares costarricenses. ¡Una apuesta decidida por el futuro!



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