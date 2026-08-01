Nogui Acosta dice que decisiones que tome Sala IV con magistrados suplentes no tendrían validez

El jefe de fracción del oficialista Pueblo Soberano, Nogui Acosta, aseguró que las decisiones que tome la Sala Constitucional con magistrados suplentes serían ilegales y, por lo tanto, no tendrían validez jurídica.

En debate en Telenoticias junto al jefe del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, Acosta aseguró que los magistrados suplentes que sean prorrogados por decisión de la propia Sala estarían "usurpando" ese cargo y que, por lo tanto, "dudarían" de sus resoluciones.

"Eso (tomar resoluciones con magistrados suplentes) sería ilegal porque usted no tiene un nombramiento. No tendría validez jurídica porque estás usurpando un puesto. No hay nombramiento, eso que hizo la Sala es ilegal, entonces, ¿cómo vas a tener legalidad en un nombramiento ilegal? No se le puede dar legitimidad porque no existe la legitimidad en este caso", aseveró Acosta.

Esas declaraciones fueron ampliamente criticadas por Ramírez, quien incluso aseveró que eran más graves que las que expresó la presidenta Laura Fernández a mediodía, cuando calificó esa decisión de la Sala IV como un "golpe de Estado judicial".

"Esto que acaba de decir Nogui es todavía más grave que lo que dijeron en la mañana, porque lo que está diciendo es que no va a respetar un fallo en la Sala Constitucional y que no va a respetar las sentencias.

"Eso es especialmente grave en el contexto de lo que está pasando en este país. Este discurso de la dictadura con la que llegó (Rodrigo) Chaves a Nicoya, este discurso de golpes de Estado que nadie se lo cree, este discurso contra el OIJ el día que captura al criminal más buscado... Todo esto es una campaña y una estrategia para debilitar y tomar el Poder Judicial y eso fue dicho por el propio Chaves en un acto público, eso es especialmente grave y peligroso, y ahora decir que no están de acuerdo y que no va a respetar los criterios y los mandatos de la Sala me parece tan grave o más grave que lo que dijeron en la mañana", aseveró.

Acalorado cara a cara

El careo entre Acosta y Ramírez llegó horas después de que la presidenta Fernández, en compañía de la mayoría de la fracción oficialista, criticara con dureza la decisión de los magistrados de la Sala Constitucional, que no solo anularon la devolución de la lista de candidatos a magistrados suplentes, sino que además decidieron prorrogar esos 12 nombramientos hasta que el Congreso no tome una decisión definitiva sobre las vacantes.

Hasta ahora, el oficialismo se ha negado a elegir a ninguno de los candidatos propuestos, lo que mantiene congelados más de 100 expedientes.

El jefe del oficialismo insistió en que esa postura es un golpe de Estado judicial, tal y como dijo Fernández, mientras que Ramírez calificó como una mentira y una irresponsabilidad hacer esas afirmaciones.

Puede repasar el debate completo en el video adjunto.