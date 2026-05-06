"No vamos a aguantar malacrianzas": la advertencia de Chaves a opositores del areteo

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, advirtió este miércoles a los opositores del sistema de areteo obligatorio para el ganado que su Gobierno “no va a aguantar malacrianzas” que afecten al país, al tiempo que anunció una última prórroga para que los productores se pongan al día con la implementación del dispositivo de rastreo animal.



La ampliación del plazo permitirá que los animales sin arete﻿ puedan movilizarse hasta el próximo 26 de octubre﻿, además de mantener temporalmente la convivencia entre las guías físicas y digitales para la movilización del ganado.

“Lo que estamos haciendo es ampliando el plazo para que los animales que en este momento no tienen arete puedan movilizarse de aquí a octubre. Eso normaliza el sector ganadero y es un extraordinario gesto del Gobierno para que todo el sector pueda ponerse a derecho”, explicó el ministro de Agricultura y Ganadería, Fernando Vargas.

Desde la Corporación Ganadera (Corfoga), su presidente Luis Diego Bonilla respaldó la decisión y reiteró el apoyo del sector al sistema de trazabilidad bovina impulsado por el Ejecutivo.﻿

“Es un proyecto muy ambicioso, digno de un país que aspira a cosas grandes. Los plazos son importantes y hoy celebramos esta ampliación. Creemos que con diálogo se obtienen frutos”, aseguró Bonilla.

Por otro lado, el mandatario vinculó las críticas al areteo con actividades ilegales como el contrabando de ganado, el lavado de dinero y el robo de reses.

“Hay un grupo pequeñito de personas que están opuestas a muerte contra este paso histórico [...] ¿Por qué será? Las razones son obvias [...] Contrabandistas, lavadores, gente que compra y vende una subasta a la misma red muchas veces en un día”, afirmó el presidente.

Incluso, calificó a algunos opositores como “sinvergüenzas” y aseguró que difundieron información falsa al afirmar que el sistema sería frenado en la Sala Constitucional.



Según Chaves, muchos ganaderos dejaron el trámite para última hora tras creer que el decreto sería suspendido, lo que provocó una sobrecarga en el sistema de registro. El mandatario lanzó una advertencia a quienes traten de frenar el proyecto.

“A los que andan haciendo bulla para hacer escándalo y causar daño, les recomiendo que mediten muy bien y se encomienden a Dios, porque aquí en este país no hemos tirado una sola lata de gas lacrimógeno en mi Gobierno, pero eso no significa que las pocas horas que me quedan a mí y las que vienen con doña Laura vayamos a aguantar malacrianzas que dañan al resto del país.", advirtió el jerarca.

La presidenta electa, Laura Fernández, confirmó que esta será la última ampliación del plazo.﻿

“Ya no más, es la última prórroga que se aprueba. Los ganaderos pequeños, medianos y grandes tienen los recursos adecuados para ponerse en regla”, señaló.

Durante la conferencia, Fernández añadió que, según información suministrada por el ministro de Seguridad, Mario Zamora,﻿ el robo de ganado ya se redujo en un 30%﻿ desde el inicio del proceso de areteo.



Rodrigo Chaves aseguró que actualmente cerca de un millón de cabezas de ganado ya cuentan con identificación, de un total aproximado de millón y medio existentes en el país.



Además, advirtió que, a partir del 26 de octubre, el transporte de ganado sin arete podría acarrear consecuencias legales.