"No se trata de generar un enfrentamiento", dice Fernández sobre disputa con Panamá

La presidenta de la República, Laura Fernández, reaccionó la tarde de este miércoles a la suspensión en la venta de energía por parte de Panamá a Costa Rica e intentó bajarle el tono a la disputa comercial.

En su conferencia de prensa semanal, la gobernante reconoció la decisión anunciada el jueves pasado por su homólogo canalero, José Raúl Mulino, y adelantó que ella tomará las suyas, pero entretanto, optó por recordar la cercanía histórica que existe con el país vecino del sur.

"Nosotros hemos mantenido una muy buena relación bilateral histórica con Panamá. Yo tengo incluso una muy buena relación; he estado en varias ocasiones con el presidente de ese hermano país. "Él (Mulino) puede tomar las decisiones de política pública que le corresponden como mandatario. Yo también tomo las mías. Lo cierto de este caso es que, en el marco de la conmemoración del Día del Agricultor, yo no puedo fingir, ni hacerme la loca, ni decepcionar a un sector que se está viendo afectado por lo que ha sido un bloqueo comercial durante los últimos seis años en Panamá", señaló la mandataria.

Fernández recordó que hay productores de leche, papa y cebolla —entre otros productos— que se han visto afectados por un bloqueo comercial que Panamá instaló desde 2019.

Esas restricciones comerciales ya habían sido denunciadas por el país ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), que le dio la razón a Costa Rica en 2024; sin embargo, Panamá apeló el fallo en 2025.

"Ya se hizo un arbitraje internacional donde se estudió técnicamente lo que pasaba con Panamá y lo que pasaba con Costa Rica. Y producto de ese arbitraje se determinó que nuestro país tiene razón y que no se justifica ese bloqueo comercial. "Reitero, acá no se trata de generar polarización ni un enfrentamiento, pero sí es mi deber defender a todos los costarricenses, incluidos estos productores", señaló la presidenta.

La gobernante destacó el acercamiento efectuado el martes por su canciller Manuel Tovar, con su par canalero, Javier Martínez-Acha, ocurrido en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos.

En ese encuentro, las partes acordaron impulsar un "diálogo constructivo" para atender los desafíos de la agenda bilateral en comercio, aduanas, seguridad y migración, a través del establecimiento de mesas de trabajo binacionales.



